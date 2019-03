Nadal: "El año pasado estaba compitiendo contra mí mismo y ahora compito contra los rivales"

Rafa Nadal ha subrayado que realiza un "esfuerzo diario" para superar la "ansiedad" que lastró sus resultados en 2015, y ha afirmado que afronta con "ilusión" la temporada de tierra batida que se inicia en Montecarlo.

"El año pasado estaba compitiendo contra mí mismo y ahora compito contra los rivales", ha resaltado Nadal en la presentación de la sexta edición en Mallorca del congreso "Lo que de verdad importa", del que es presidente de honor.

Nadal ha admitido que en 2015 "no conseguía vencer esa ansiedad", pero que ya ha superado esa etapa y se encuentra "bien, perfecto" para jugar en su "época del año favorita para competir".

"En los torneos que voy a jugar siempre me ha ido bien", ha recalcado el número 5 de la clasificación mundial, que se ha entrenado "a un buen nivel" durante las últimas semanas y que ha restado relevancia a su retirada del torneo de Miami por un golpe de calor.

"Me siento bien", ha insistido el mallorquín sin querer comparar su estado de forma con el de otras temporadas. Nadal ha recalcado que trabaja "para que las cosas vuelvan a ir de cara".

Ha evitado quejarse porque se siente un privilegiado. "Soy feliz haciendo lo que hago", ha dicho Nadal, para quien su experiencia en la temporada pasada le ha hecho "mejor como persona".

"Me voy a entrenar y estoy contento, (...) no tengo ansiedad jugando, no tengo los problemas que tenía el año pasado", ha declarado el tenista. Nadal ha comparecido junto a la cantante con discapacidad Mirian Fernández, el nadador paralímpico Enhamed Enhamed y el presidente de la Fundación Aladina, productor y guionista Paco Arango, ponentes en el evento

"Lo que de verdad importa", dirigido a transmitir a niños y jóvenes valores positivos a través de ejemplos de superación.

El campeón balear, elogiado por Enhamed porque ha "cambiado la vida de mucha gente" como modelo de esfuerzo y actitud competitiva, ha hecho hincapié en que una de las cosas que le ayudó a superar su ansiedad fue "darse cuenta de que lo que de verdad importa es el esfuerzo diario" por encontrar "la parte positiva de las cosas, que siempre la hay".

Por otro lado, ha señalado que la Academia Rafa Nadal de Manacor, que se ha construido en Manacor, su ciudad natal, abrirá el 1 de junio con su primer campus de verano. "Queremos ser referencia mundial", tanto por la preparación deportiva como por "transmitir los valores que son adecuados y van a servir para formar a los jóvenes", ha explicado Nadal.