Muguruza: "Ahora la cosa se complica, seré una de las jugadoras a batir"

La tenista española Garbiñe Muguruza, número tres del mundo, contó sus impresiones sobre alcanzar el número tres del mundo en la WTA: "Estoy muy orgullosa de lo que he conseguido. Ahora sé que la cosa se complica, que seré una de las jugadoras a batir. También sé que para estar ahí arriba he de jugar a alto nivel con mucha más consistencia".

Relata que ha arrastrado el cansancio del partido del viernes y eso le ha dificultado el encuentro de este sábado de semifinales de las Finales de la WTA, que se están disputando en Singapur entre las ocho mejores del año, en el que ha caído ante la polaca Agnieszka Radwanska (6-7(5), 6-3, 7-5), y ha explicado que su experiencia en el torneo le servirá en el futuro para saber cómo "reaccionar" y para jugar con más "consistencia".

"El partido fue realmente duro. Obviamente estaba cansada del partido de ayer con Kvitova, pero creo que fue un partido duro. 'Aga' jugó realmente bien, hay que darle mucho crédito. Ahora mismo estoy un poco decepcionada, el partido se decidió en dos o tres puntos. Pero estoy contenta por que hice un esfuerzo tremendo y estoy orgullosa de cómo he jugado aquí todos los partidos", explicó en declaraciones facilitadas por su departamento de prensa.

Además, resaltó que también dará el máximo en su encuentro de semifinales en dobles junto a Carla Suárez, que se disputa este sábado ante la pareja checa formada por Lucie Hradecka y Andrea Hlavackova. "Aún tengo ganas de jugar el dobles. Nos merecemos lo que hemos conseguido. Se lo debo a Carla y vamos a salir a pelear duro", subrayó.

Por otra parte, valoró su ascenso al número tres del mundo, garantizado por la derrota de la rusa Maria Sharapova en la otra semifinal ante la checa Petra Kvitova (6-3, 7-6(3)). "Al empezar el año siempre piensas en a dónde puedes llegar, pero lo cierto es que esto ha sido increíble. Estoy muy orgullosa de lo que he conseguido. Ahora sé que la cosa se complica, que seré una de las jugadoras a batir. También sé que para estar ahí arriba he de jugar a alto nivel con mucha más consistencia", relató.

"Estas últimas semanas han sido fantásticas. Estoy muy contenta con estas semanas. Creo que he probado que puedo mejorar. Tras el US Open me sentí un poco baja, pero limpié mi cabeza y vine aquí para darlo todo. Y estoy supercontenta con la forma en que he jugado y con cómo he mantenido el nivel, con jugar bien en Tokio, Wuhan, Pekín y aquí, y poder jugar grandes partidos", prosiguió.

Por otra parte, analizó su aprendizaje en 2015. "Este año he aprendido que en situaciones difíciles puedo calmarme, limpiar mi mente y empezar de cero. Aprendí que soy mucho más dura de lo que pensaba. Este año me va a servir como experiencia, espero que los momentos duros que he vivido me ayuden para los que vendrán. Al menos no será algo nuevo y sabré cómo reaccionar", manifestó.

Por último, confesó que se tomará unas merecidas vacaciones. "Ahora toca descansar cuando acabemos aquí. Aún no sé qué voy a hacer, pero necesito desconectar del tenis y recargar las baterías para volver con ganas a la pretemporada", concluyó.