Muguruza, tras abandonar frente a Williams: "Está siendo una gran temporada"

Garbiñe Muguruza no ha podido derrotar a Venus Williams en la final del torneo de Wuhan en China. La razón, problemas físicos en su tobillo izquierdo que la hicieron abandonar el partido cuando el resultado era de un set a cero favorable a la estadounidense. Sin embargo, y a pesar de no haber podido sumar los jugosos puntos del título, la española se siente muy satisfecha con sus resultados de 2015.

"Quiero mantener este estado de forma hasta final de año. Está siendo sin duda una gran temporada. Si trabajas mejoras en la pista y eso te hace subir en el ranking. Te sientes bien, quiere decir que lo estás haciendo bien. No sabía que era quinta en el mundo. Nunca miro esas cosas. No quiero saberlo", dijo la tenista.

Sobre su abandono, Garbiñe reconoce que no se encontraba bien al despertarse: "Me levanté muy cansada y con dolor en el tobillo izquierdo, pero me dije 'venga, vamos a intentarlo'. Luego en pista me encontré con que el dolor iba a más y que el resto del cuerpo también me empezaba a molestar. Toca trabajar para poder recuperarme, Pekín es un torneo muy importante".