Monica Puig, tenista puertorriqueña, desvela la depresión que vivió tras ganar medalla de oro en Río: "Fue inevitable"

La deportista puertorriqueña Monica Puig ha concedido una entrevista al medio digital 'behindtheracket' en la que ha hablado sobre una de las etapas más difíciles de su vida. La tenista ha asegurado que sufrió depresión tras ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Río debido a la presión que sufría tras la victoria.

"Tuve a un país entero mirándome, que fue grandioso, pero no vieron el lado oscuro. Vi que la depresión era inevitable cuando se me hizo difícil salir de la cama. En un punto, estás en el tope del mundo y, de repente, termina todo y no sabes qué sucedió. Fue como un latigazo", asegura la olímpica.

Duras declaraciones

Monica explica cómo de repente todo terminó y no pudo encontrar la motivación para volver a los terrenos de juego. La deportista profesional asegura haber tenido ocasiones en las que lo único que quería hacer era "llorar todos los días en la cama".

"Me ha llevado hasta este momento, octubre de 2019, volver a poner los pies en el suelo y encontrarme de nuevo en el camino correcto. Disfruté trabajando duro y no han sido sólo horas de reloj, sino que realmente quiero estar ahí afuera", apunta.