Margaret Court, ganadora de 24 Grand Slams: "El tenis está lleno de lesbianas"

La extenista australiana Margaret Court, ganadora de 24 títulos de Grand Slam, ha levantado polémica después de asegurar que el mundo del tenis "está lleno de lesbianas".

Court, de 74 años, ahora pastora evangélica, dijo también en la cadena de radio Vision Christian Radio que los niños transexuales eran "el trabajo del demonio". "En mi época, cuando yo jugaba, sólo había un par de ellas (de lesbianas. Pero ese par llevó a las más jóvenes a fiestas y otros eventos", dijo la antigua tenista, en unas declaraciones que recoge la cadena BBC.

"Estamos aquí para ayudarles a superarlo; no estamos en contra de la gente", expresó Court, ganadora de 11 Abiertos de Australia, cinco Roland Garros, tres Wimbledon y cinco Abiertos de Estados Unidos. No es la primera vez que Court aborda el tema de la homosexualidad, puesto que recientemente aseguró que intentaría no volar con la aerolínea australiana Qantas por apoyar los matrimonios homosexuales.