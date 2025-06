Lois Boisson y su cuento de hadas en Roland Garros: 361 del mundo, invitada por el torneo y en semifinales

Hay veces que el deporte, como la vida, genera historias increíbles, historias de superación y gloria tras pasar por el infierno. Sin duda, ese es el caso de la francesa Lois Boisson, número 361 del mundo y que ha logrado clasificarse para las semifinales de Roland Garros tras ser invitada por el torneo. La tenista gala ha logrado derrotar a jugadoras de la talla de Jessica Pegula, número 3 del mundo, o a la rusa Mirra Andreeva, número 3 de la ATP.

"No creo que esto sea un milagro, pero sí tuve un poco de suerte. Simplemente, como habéis dicho antes, esto es la respuesta al esfuerzo que he puesto desde que empecé a jugar al tenis. También el esfuerzo que puse el año pasado después de la rehabilitación y todo lo demás. Es simplemente un resultado a todo el trabajo duro del pasado, nada más. Creo que todos los niños que juegan al tenis sueñan con ganar un Grand Slam, y más para un jugador francés, que el sueño es ganara Roland Garros, sin duda. Es un sueño, así que iré a por él, mi sueño es ganarlo, no es estar en semifinales. Así que intentaré hacerlo lo mejor posible", indicó Boisson tras superar a Andreeva en los cuartos de final de Roland Garros.

Hacía 40 años que una tenista con un ránking tan bajo no llegaba a semifinales de Roland Garros y el público francés arropará hoy a Lois Boisson en su semifinal ante Coco Gauff en busca de prolongar un sueño simplemente increíble. La historia de la jugadora francesa ha eclipsado en parte la otra semifinal, la que jugarán la bielorrusa Arya Sabalenka, número 1 del mundo, que en París nunca ha superado el penúltimo escalón, y la polaca Iga Swiatek, que busca su cuarto título consecutivo, algo que nadie ha conseguido en la historia, y el quinto título en total.

Los récords que está batiendo Lois Boisson en Roland Garros

Tras pasar mucho tiempo lesionada por una rotura de ligamento cruzado y menisco, Lois Boisson está viviendo un sueño en esta edición de Roland Garros y en las instalaciones del grand slam parisino no se habla de otra cosa. Es la primera jugadora en la historia de la 'Open Era' en alcanzar las semifinales de Roland Garros con una 'wild card' y la primera francesa en alcanzar el penúltimo escalón de los Internaciones de Francia desde 2011, cuando lo hizo Marion Bartoli. Además, se ha convertido en la tercera jugadora en alcanzar las semifinales de un Gran Slam en su primera participación, tras Mónica Seles y Jenifer Captriati, ambas en Roland Garros de 1989.

"Estoy viviendo algo indescriptible. Con todos los momentos difíciles que viví el año pasado, tuve a mi equipo apoyándome y gracias a eso podemos estar ahora aquí", apuntó la tenista francesa tras meterse en semifinales.

"Intento controlar mis emociones. Es verdad que en mi carrera no saber hacerlo me ha causado problemas. Era una chica muy nerviosa, muy emotiva, demasiado, y eso me frenaba mucho. Hasta que entendí que así no iba a ningún lado... En el fondo, es un partido de tenis", resumió con naturalidad la jugadora de Dijon de 22 años tras superar a Mirra Andreeva.

Este jueves, en la segunda semifinal del cuadro femenino -programada para las 19:00 hora en la Philippe Chatrier- de Roland Garros, Lois Boisson buscará prolongar su sueño ante Gauff. En su camino hasta las semifinales de este jueves ha derrotado a Mertens, Kalinina, Jacquemot, Pegula y Andreeva. ¿Podrá también con Coco Gauff?