David de Gea suelta la 'bomba': "Cuando termine mi carrera diré lo que pasó con el Real Madrid"

David de Gea, uno de los mejores porteros españoles de las últimas décadas, ha concedido una entrevista en Italia en la que ha hablado sobre su presente en el Fiorentina y también del momento en el que estuvo a unas horas de fichar por el Real Madrid en 2015.

"Al final de mi carrera hablé de lo que pasó ese día"

"Al final de mi carrera hablaré de lo que pasó ese día. Al final, no pasó... y creo que cuando pasan ciertas cosas, hay una razón: me quedé en Mánchester y fui muy feliz", empezó diciendo el guardameta madrileño en 'Cronache Di Spogliatoio'.

El culebrón tuvo lugar en 2015, cuando Iker Casillas ya estaba disfrutando de sus últimos partidos en el club blanco y el Madrid buscaba un sustituto de nivel. Todo parecía listo, el sí de De Gea y el acuerdo entre Madrid y Manchester United. No obstante, el envío de documentación llegó minutos después de lo estipulado por el Sistema de Correlación de Transferencias (TMS) de la FIFA y el fichaje no pudo cerrarse. El Real Madrid quiso reclamar pero finalmente se habló de que incluso tuvo que pagar 10 millones de euros a David de Gea como indemnización.

Finalmente, el Madrid dio protagonismo a Keylor Navas y este se ganó el puesto durante los próximos años con grandes actuaciones que valieron al Real Madrid, entre otras cosas, tres Champions League.

"En Florencia todo ha sido fácil, me siento como en casa"

De Gea, mientras tanto, tuvo que volver a ganarse el puesto en Manchester, donde jugó otras ocho temporadas más hasta que el año pasado fichó por la Fiorentina: "Me instalé rápidamente en Florencia. Me sentí como en casa. Todo fue fácil... Es difícil encontrar instalaciones como las de la Fiorentina. Lo tiene todo, es increíble". Además, el portero madrileño tiene contrato con el club hasta 2028: "Seguramente será uno de mis últimos contratos. El club hizo un esfuerzo por retenerme, y les doy las gracias. me gusta todo aquí. Estoy muy contento".

Por otra parte, dejó claro en la entrevista que no le quita el sueño volver a jugar o no en la Selección: "He jugado bastante con España y tengo recuerdos maravillosos. Estoy dando lo mejor de mí; si el seleccionador quiere llamarme en algún momento, aquí estoy".

