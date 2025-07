Kyrgios, sobre una posible retirada de Djokovic: "Me dijo que no sabe por qué sigue jugando al tenis"

Novak Djokovic 'enlazó' en Wimbledon 2025 su séptimo Grand Slam consecutivo sin llevarse el título, una 'crisis' de resultados que solo había sufrido una vez en su carrera (finales 2016 y mitad de 2018) una vez instalado en la élite del tenis mundial.

Sinner y Alcaraz han ganado los últimos ocho Slams

El serbio, pese a sus 38 primaveras muy bien llevadas empieza a vislumbrar un posible final ante el aplastante dominio de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, que se han repartido los últimos siete majors, es más, el propio Novak alzó en el US Open 2023 su último major hasta la fecha, después llegó la tiranía de 'Sincaraz'.

Pues bien, sobre este tema habló Nick Kyrgios, más acostumbrado a comentar y criticarque a jugar en los últimos años, en el podcast 'All on the Table' del entrenador e influencer motivacional Patrick Mouratoglou. El australiano aseguró haber hablado con Djokovic en la pasada edición de Indian Wells, donde Nole terminaría perdiendo en su primer partido.

"Djokovic me dijo que no sabía porque seguía jugando"

"'Venga, ¿qué más?' Le pregunté esto en Indian Wells este año. Estábamos en el vestuario y le pregunté: '¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás jugando?'. Y me respondió: 'No lo sé'", empezó contando el finalista de Wimbledon 2022.

"Si yo fuera su esposa, me enfadaría muchísimo"

"No lo veo jugando más de un año. No otra vez. No todo el año. Es muy profesional. Hablo desde mi experiencia si tuviera una familia como la suya y niños. Es como Andy Murray. Es como si jugaras toda tu carrera y luego te retiraras y no pasaras tiempo en casa, sino que volvieras a entrenar. Si yo fuera su esposa, me enfadaría muchísimo", expresó. antes de dejar claro que Djokovic debe echar mucho de menos pasar tiempo con su familia.

"¿Qué hay de tus hijos? Me dijo 'sí, no sé'. Yo creo que ahora sí que echa mucho de menos a su familia"

"Le pregunté: '¿Y qué hay de tus hijos? Sé que quieres pasar tiempo con tu familia'. Me respondió: 'Sí, no sé'. Esa fue la primera vez que creo que extraña mucho a su familia. Me mantengo en contacto con él todo el tiempo", zanjó.

El tenista balcánico es el jugador masculino con más Grand Slams de la historia (24), aunque ha reconocido en multitud de ocasiones que quiere ir a por el 25 para así desempatar con Margaret Court y colocarse como el primer tenista hombre o mujer en alzarse con 25 majors. No obstante, la irrupción de Sinner y Alcaraz en los últimos años está suponiendo un bache que puede que nunca llegue a superar. En 2025 solo ha ganado un ATP 250 en Ginebras (título 100 ATP) y su última gran conquista fue el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 ante Alcaraz, año en el que tampoco pudo sumar otro título a su palmarés.

