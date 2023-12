Gasquet, reciente 'sparring' de Rafa Nadal, valora las opciones que tiene el balear de volver a ganar

¿Volverá a ganar grandes títulos Rafa Nadal? Es la pregunta del siglo en el mundo del tenis, pero nadie, absolutamente nadie puede saber a ciencia cierta lo que ocurrirá en esta, quizás la última, temporada de Rafa Nadal jugando al tenis.

Sí sabemos que ya entrena con normalidad, recuperado de su lesión en el psoas ilíaco y con algún dolor que otro que es casi inevitable a su edad y tras todos los achaques de su cuerpo. Sin embargo, desde hace semanas se está midiendo casi día tras día con tenistas de élite para ponerse a punto y conseguir ese ritmo de bola que se encontrará en su vuelta en Brisbane (31 de diciembre al 7 de enero), cuando se cumpla justo un año de su último partido oficial en la segunda ronda del Open de Australia.

Uno de los que ha entrenado con Rafa en los últimos días ha sido el experimentado Richard Gasquet, un clásico del circuito que ha compartido su carrera casi desde el principio junto al español, el francés comenzó a jugar en 2002 y Nadal un año antes, Gasquet nació 15 días después que Rafa. Ambos se han enfrentado en 18 ocasiones y siempre ha ganado el balear, ahí puede que tenga una espinita clavada Richard pero siempre ha mantenido una gran relación con el 14 veces ganador de Roland Garros.

Gasquet: "Será competitivo y acabará ganando partidos"

"No tengo ninguna duda de que va a ser competitivo. Claro que necesitará tiempo, pero lo será. No sé si será en Australia, en marzo o en abril, pero acabará ganando partidos. Necesita jugar y eso es lo que hace con entrenamientos de tres horas", explicó el tenista de 37 años a L'Equipe tras practicar con Rafa hace tres días en su Academia.

"¿Roland Garros? Se dará la oportunidad"

¿Tiene opciones de ganar Roland Garros? Richard responde: "No sé si volverá a hacerlo, es difícil de saber. Pero se va a dar la oportunidad. No hay nadie como él en el circuito", apuntilla.

Nadal: "Espero no esperar nada de mí"

Es el propio Nadal el que hace días aseguró en un mensaje en sus redes sociales que espera "no esperar nada de mí. Quiero tener la capacidad de no exigirme lo que me he exigido durante toda mi carrera. Tengo que aceptar que las cosas van a ser muy difíciles al comienzo. Tengo que darme el tiempo necesario y perdonarme que las cosas vayan mal al comienzo, que es una posibilidad muy grande. Pero saber que puede haber un futuro no muy lejano en que las cosas puedan cambiar si mantengo la ilusión, el espíritu de trabajo y el físico me responde", aseguró.