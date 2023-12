El nuevo mensaje de Rafa Nadal sobre su vuelta: "No voy a esperar nada de mí"

"Tengo y he tenido miedo de anunciar las cosas...", así comienza un nuevo mensaje de Rafa Nadal en sus redes sociales explicando y detallando cómo se siente, cómo lo ha pasado en estas últimas semanas y qué puede esperar de él mismo en 2024.

Para los más rezagados... el pasado viernes 1 de diciembre Nadal confirmó que volverá a jugar al tenis en el ATP 250 de Brisbane (del 31 de diciembre al 7 de enero) tras más de 10 meses sin saltar a una pista de tenis (desde el 17 de enero en la segunda ronda del Open de Australia) al lesionarse de gravedad el psoas ilíaco. Ahora, unos días después ha querido colgar un nuevo vídeo (que presuntamente grabó hace días al aparecer con la misma camiseta) en sus redes explayándose un poco más sobre lo que espera de él en los próximos torneos.

"La cadera no me preocupa, pero sí todo lo demás..."

"Al final es mucho tiempo... Es un año sin competir y es una operación de cadera, pero lo que más me preocupa no es la cadera sino todo lo demás", empieza diciendo el ganador de 22 Grand Slams haciendo referencia a ese propio miedo de volver a recaer de cualquier tipo de lesión que pudiera aparecer en su regreso, y es que ni el cuerpo ni la edad perdona, y menos el de Rafa.

"Espero no esperar nada de mí"

"Creo que estoy preparado y espero que las cosas vayan bien, quiero disfrutar en la pista. Espero volver a sentir esos nervios, esa ilusión, esos miedos, esas dudas... Pero espero de mí no esperar nada. Quiero tener la capacidad de no exigirme lo que me he exigido durante toda mi carrera", asegura un siempre realista Rafa Nadal.

"Estoy en un terreno inexplorado, ahora no puedo exigirme nada pero espero que las cosas mejoren"

El tenista de 37 años tiene claro que no puede exigirse nada y mucho menos tras 10 meses lesionado y sin disputar un solo partido de tenis: "Estoy en una época diferente, una situación y un terreno inexplorado. Durante toda mi vida me he exigido el máximo y espero ser capaz de no hacerlo. Tengo que aceptar que las cosas van a ser muy difíciles al comienzo. Tengo que darme el tiempo necesario y perdonarme que las cosas vayan mal al comienzo, que es una posibilidad muy grande. Pero saber que puede haber un futuro no muy lejano en que las cosas puedan cambiar si mantengo la ilusión, el espíritu de trabajo y el físico me responde", sentenció el manacorí.

El plan de Rafa

De momento, Nadal entrenará como hasta ahora en su Academia de Manacor pero volará a Kuwait en la segunda semana de diciembre para entrenar en su otra Academia con el francés Fils, recién finalista de las Next Gen, y aclimatarse a unas condiciones muy similares a las que se encontrará en Brisbane y después en Melbourne (Open de Australia).