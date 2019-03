Feliciano, Verdasco, Granollers y Robredo pasan a segunda ronda

El tenista español Feliciano López dijo que su partido de segundo ronda del Abierto de Estados Unidos contra el estadounidense Mardy Fish va a ser "muy difícil". "El partido que juego ahora con Fish es muy difícil, juega en casa y es su ultimo torneo antes de retirarse", dijo López sobre su próximo rival tras debutar con victoria en Nueva York. Fish, que ganó hoy en primera ronda al italiano Marco Cecchinato, cumplirá 34 años en diciembre y recientemente anunció que abandonará definitivamente la competición cuando termine este torneo.

López se impuso hoy al georgiano Nikoloz Basilashvili por 7-6 (5), 6-1 y 6-3 en un partido en el que aseguró que el momento clave fue ganar el "tie-break" en el primer set. "Eso me ha dado confianza y él ha bajado los brazos quizá un pelín demasiado rápido", afirmó López.

Por otra parte, el tenista español Fernando Verdasco pasó también a la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos al derrotar en la primera jornada al alemán Tommy Haas, por tres sets a dos. Verdasco ganó a Haas por 3-6, 6-1, 6-7 (3), 6-3 y 6-1. Ahora le toca jugar con el vencedor del partido entre el canadiense Milos Raonic y el estadounidense Tim Smyczek.

Del mismo modo, Marcel Granollers ganó este lunes su primer encuentro del Abierto ante el esloveno Lukas Lacko por 6-2, 6-3 y 6-1 en un partido en el que dijo haber cometido "pocos errores" y en el que su rival estuvo "más fallón de lo normal". "He sacado bastante bien y los momentos complicados los he podido resolver con el saque", afirmó Granollers, quien explicó que ha llegado al Abierto "sin muchas espectativas", tratando de sentirse a gusto en pista y con ganas de disfrutar estar en un Grand Slam. "Hoy lo he intentado y me ha salido bien", concluyó.

El tenista español Tommy Robredo también pasó a la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos al derrotar al alemán Michael Berrer, por 6-2, 6-2 y 6-4. Robredo se enfrentará en la segunda ronda al vencedor del partido entre el australiano Sam Groth y el ucraniano Alexandr Dolgopñolov.

Finalmente, el tenista español Pablo Andújar quedó fuera del Abierto de Estados Unidos al ser derrotado hoy en la primera ronda por el ruso Teymuraz Gabashvili, por 7-6 (6), 0-6, 4-6, 6-4 y abandono. Andújar se retiró tras perder el cuarto set. Gabashvili se enfrentará en la segunda ronda al italiano Andreas Seppi.