España comienza ante Rusia su andadura en la nueva Copa Davis 2019. La armada española disputará su primer partido de la fase de grupos este martes ante Rusia. España se enfrentará a un combinado ruso, que ya habrá disputado ante Croacia su primer partido en esta competición de nuevo cuño.

Este primer partido cuenta con una importante baja la de la estrella rusa, Medvedev, que se lesionó durante las ATP Finals y no podrá ser de la partida ante Nadal en el que iba ser el plato fuerte del primer choque de la armada española.

Con la baja de la estrella del combinado noreuropeo el primer partido será el que enfrentará a Bautista con Rublev. A este le seguirá el encuentro entre el número uno del mundo y Khachanov. Posteriormente y sólo en caso de empate se jugaría el dobles.

Horario y dónde ver el partido de tenis hoy de España-Rusia

El primer partido de España se podrá ver a través del canal #Vamos de Movistar nunca antes de las 18:00 h (horario peninsular).