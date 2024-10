Toni Nadal, sobre la retirada de Rafa: "Es un chico que tuvo un sueño y nunca perdió la cabeza por haberlo conseguido"

Si hay alguien que puede hablar de primera mano de la figura de Rafa Nadal ese es su tío Toni, quien estuvo 27 años junto a su sobrino. Él fue quien guió y moldeó a Rafa para convertirlo en una leyenda del tenis y en uno de los mejores competidores de la historia del deporte. La resiliencia y capacidad de lucha de Rafa se explican en parte por la labor de Toni Nadal, uno de los grandes responsables de curtir un carácter irreductible en el tenista manacorí. El día que Rafa ha anunciado su retirada, Antena 3 Deportes ha hablado con Toni Nadal.

El tío de Rafa Nadal admite que sabía que el ganador de 22 grand slam iba a retirarse, pero reconoce que desconocía que fuera a anunciarlo este jueves 10 de octubre.

"No es una sorpresa, es algo que Rafa venía meditando desde hacía tiempo. Yo sabía que él tenía la intención de despedirse en la Copa Davis de Málaga. No sabía que lo anunciaría hoy, lo he sabido esta mañana porque ha mandado un mensaje a un chat que tenemos la familia en común", explica Toni Nadal a Antena 3 Deportes.

"Supo afrontar la adversidad con una alta dosis de dignidad"

Toni Nadal asegura estar algo "triste" porque su sobrino "deja de hacer algo que nos ha dado a toda la familia mucha satisfacción".

"Algo de emoción he sentido porque me han venido a la cabeza multitud de recuerdos. Momentos especiales, también complicados, de lesiones y alguna derrota dolorosa... Nos ha dejado una muy buena imagen de él y creo que esto es casi lo más destacable. Él ha sabido que la victoria nunca a cualquier precio. Recuerdo como muy especial la primera Copa Davis, tengo también recuerdos de cuando él era pequeño y ganó el campeonato del mundo y su primer campeonato de España, la primera victoria en Wimbledon fue especial, la primera en Roland Garros...", ha rememorado Toni Nadal.

Por último, el tío y exentrenador de Rafa Nadal ha querido destacar que su sobrino logró el sueño que perseguía desde muy pequeño y que no "perdió la cabeza".

"Es un chico que tuvo un sueño desde muy joven: llegar a ser un gran jugador. Nunca perdió la cabeza por haberlo conseguido y que supo afrontar la adversidad con una alta dosis de dignidad y siempre con una buena predisposición mental", resume Toni Nadal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com