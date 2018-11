La elegante respuesta de Federer a las acusaciones de Benneteau: "Se ha sacado de contexto"

Roger Federer prefirió pasar página sobre los comentarios del jugador francés Julien Benneteau que acusó al suizo de recibir trato de favor en los torneos del Grand Slam, entre otras afirmaciones. "Sé lo de los comentarios, sí", dijo Federer en las Nitto Finales ATP, tras derrotar al austríaco Dominic Thiem.

"Pero realmente y para ser sincero no creo que sea el momento para hablar de ello durante las Finales ATP", comentó. "Con franqueza, espero que entendáis el por qué, porque esto es un poco la celebración por el tenis. Para mí es el fin de año y me encanta jugar aquí", dijo con elegancia. "La entrevista en la radio tuvo lugar hace más de una semana y sale a la luz ahora en Francia", prosiguió.

Respuesta elegante

"Julien es un buen chico, lo conozco desde los tiempos de júniors y creo que todos esto ha sido totalmente sacado de contexto", continuó el suizo. "No creo que necesite comentar esto. Prefiero pasar página en lugar de añadir algo para que tengan algo sobre lo que escribir. Gracias, muchachos", zanjó Federer sobre el asunto. Federer sí reconoció que le preguntan por los horarios de sus partidos.

"Me preguntan si me gustaría jugar el lunes o el martes. Algunas veces lo hacen, o de día o de noche. Algunas veces lo hacen a mi agente. Me preguntan porque en Asia quieren que juegue de noche" (por horario), afirmó. "Yo pedí jugar el lunes en el Abierto de EE.UU. y jugué por la noche. No pasa nada. He tenido ese problema durante 20 años, y me lo he tomado de buen rollo. Algunas veces te ayuda y otras no. Sí, a veces vienen y preguntan, a veces no. Pero muchos de los hechos no son correctos, por lo que he oído", dijo Federer.