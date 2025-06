Antonio Serradilla, de perder un ojo por el cáncer a campeón de la Champions: "Es muy especial"

Antonio Serradilla es un jugador de balonmano, nacido en Sevilla, que se ha proclamado campeón de la Champions con el Magdeburgo, venciendo en las semifinales de la Final Four al FC Barcelona y en la final al Fuchse Berlin. Es un jugador importante a nivel defensivo: "Que sea mi primer título, delante de mi familia, es un cómputo de cosas que hace que sea muy especial". Pero esta no ha sido su mayor victoria.

"Cuando te dicen la palabra cáncer te asustas un montón y el balonmano pasó a un segundo plano"

Su historia es un ejemplo de superación y constancia. El sevillano, al que el destino ha puesto continuamente piedras en su camino, fue criado en la cantera del Balonmano Montequinto, llegando a fichar por el Guadalajara en 2019. Su buen nivel en la élite le llevó a estar en el Europeo de 2019. Todo iba bien hasta que en 2021 los médicos le detectaron un cáncer en el ojo. En ese momento su vida se desmoronó por completo: "Mi preocupación era ver qué iba a pasar conmigo realmente, porque cuando te dicen la palabra cáncer te asustas un montón y el balonmano pasó a un segundo plano".

El desconocimiento genera miedo y este aumentó cuando el médico le explicó las opciones que tenía. La primera de las opciones era cortar el nervio del ojo, perder la visión al completo pero decirle adiós para siempre al cáncer; la segunda opción era someterse a un proceso de quimio y poder mantener al menos un 20% de a visión, pero sin la certeza de acabar con el cáncer.

Optó por la primera opción: venció a la enfermedad pero con un solo ojo los médicos pensaban que no podría volver a jugar en la élite, perdería profundidad de campo y quizás no podría adaptarse. Una vez recuperado se centró en quitarle la razón a los médicos. "Mi ojo malo es el derecho y todo lo que tengo a la derecha no lo controlo", por lo que tuvo que reinventarse en su manera de jugar. Aprovecha el tacto para saber lo que tiene a su derecha, además sus compañeros tratan de comunicarle la información que él no puede captar.

Testigo del atentado de Magdeburgo

En verano fichó por el Magdeburgo y los primeros meses fueron complicados. No gozaba de muchos minutos y en Navidad otra vez fue golpeado por el destino. El 20 de diciembre un atentado afectó a la ciudad alemana: un vehículo entró en la zona peatonal del mercado navideño y arrolló a la multitud, dejando 6 muertos. Antonio se encontraba en un bar con su pareja justo en el momento del atentado.

"Nosotros miramos para atrás y vemos un coche negro super grande, la gente saltando alrededor. Mi novia y yo tenemos esas imágenes grabadas en la cabeza. El coche pasó a dos metros de nosotros. Por suerte nos salvamos", cuenta angustiado el sevillano. Este suceso le dejó marcado de por vida: "Fue el día más duro de mi vida porque pasé mucho miedo" .

Llegó el 2025 y después de pasar tiempo con la familia se recuperó mentalmente. En lo deportivo hubo varias lesiones en el equipo y llegó su momento: comenzó a coger confianza, a sumar minutos y desplegar su buen juego, hasta el punto de convertirse en uno de los pilares defensivos del equipo. Con resiliencia, trabajo y esfuerzo Serradilla ha dejado claro que casi cualquier problema tiene solución.

