Después de Jéssica, Anaís... llega Andrea ¿quién es la expareja de Ábalos que ahora señala al PSOE?

Andrea, exnovia de José Luis Ábalos, ha decidido hablar públicamente por primera vez. Tras cuatro años de relación sentimental con el exministro de Transportes, la joven, que conoció a Ábalos en un acto del PSOE al que acudió acompañando a familiares militantes, ha roto su silencio en una entrevista concedida a "Espejo Público".

Durante la conversación, Andrea confirma que, después de que Ábalos fuese cesado de su cargo ministerial, Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, se presentó en su domicilio. "Dijo: 'Vengo de parte de Moncloa'". Según la joven, Cerdán le trasladó una oferta: si Ábalos entregaba su acta de diputado, el partido le costearía la defensa jurídica y le buscaría empleo en empresas vinculadas a Pepe Blanco, además de trabajo en tertulias y colaboraciones en prensa. "Se refirió a esas empresas como 'empresas amigas'".

Andrea ha afirmado que existe una grabación de aquella conversación con Cerdán. "Se grabó con el teléfono del Congreso porque Ábalos no sabía ni abrir una página de Word", ha asegurado. Además, ha admitido que hay más grabaciones relacionadas con esta situación.

Ofertas internacionales y motivos personales

Según Andrea, tras su salida del Gobierno, el PSOE ofreció a Ábalos diversos destinos, incluyendo un puesto como eurodiputado o una embajada en Latinoamérica. "A él le querían mandar a una embajada en Latinoamérica como eurodiputado. No entraba en mis planes acompañarle", ha explicado. En cuanto a las razones de su cese, la joven señala presiones derivadas de "amenazas por parte de exparejas" de Ábalos. "Los líos extramatrimoniales, una ruptura o un divorcio no deberían ser motivos para cesar a nadie", ha sentenciado.

Situación personal y económica de Ábalos

Andrea describe el delicado estado de salud del exministro. "La degradación física es evidente. Tiene problemas de sangre y riesgo de infarto", ha asegurado. Además, ha confirmado que Ábalos le ha pedido dinero en algunas ocasiones debido a retrasos en los pagos de dietas del Congreso: "Sé que está mal económicamente".

La relación sentimental entre ambos se vio afectada tras las detenciones de Koldo García y otros implicados en la trama. "Cuando se producen las detenciones, la relación no es igual", ha indicado. En este contexto, aparece otra mujer en la vida de Ábalos, Anais, actriz porno y modelo que comenzó a trabajar como asistenta en la casa de Valencia del exministro. "Era muy evidente. Esta mujer ni me saludaba ni me contestaba", ha relatado Andrea, visiblemente emocionada.

Andrea ha subrayado que nunca se ha lucrado de la trama de corrupción y que su relación con Ábalos siempre se basó en la ayuda mutua. Aunque asegura que mantuvo contacto con varios miembros del Ejecutivo, no tuvo relación directa con el presidente Pedro Sánchez. "A veces Pedro hablaba de amistad, y José Luis consideraba que amistad no había tanto", ha matizado.

Por último, ha querido dejar claro su desvinculación de las filtraciones de los audios: "He dicho no a lucrarme de esto", insiste. Andrea asegura que solo ha querido hablar ahora para defender a quien fue su pareja y dar su versión de los hechos.

