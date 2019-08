Duck Hee Lee ha vencido a Laaksonen en primera ronda y se enfrentará al polaco Hurckaz para llegar a octavos de final del 250 de Winston-Salem.

El tenista de 21 años fue diagnosticado con sordera a los dos años. No aprendió el lenguaje de señas pero si es capaz de leer los labios en coreano, su idioma natal.

Duck Hee Lee ha hecho historia al ganar a Laaksonen y convertirse en e primer sordo en ganar un partido ATP. Ahora mismo ocupa el puesto 212 del mundo y con solo 21 años puede ser una referencia para el tenis coreano.

"En muchas ocasiones, la gente se burló de mí por mi discapacidad. Me dijeron que no debería estar jugando a tenis. Definitivamente, debo confesar que fue difícil, pero tanto mis amigos como mis familiares me ayudaron a superar todos estos obstáculos. Mi mensaje para todas las personas con discapacidad auditiva es que no se desanimen. Si te esfuerzas, realmente puedes lograr cualquier cosa”, afirmó Lee en una entrevista a la ATP tras ganar en Winston-Salem.

Hasta Andy Murray habló sobre Duck Hee Lee: "Si tuviera que jugar con unos auriculares puestos creo que todo sería increíblemente más difícil, perdería toda sensibilidad para escuchar la velocidad de la pelota, o para entender qué tipo de efecto desprende mi rival con la raqueta. Nosotros los tenistas utilizamos mucho los oídos para recoger información a lo largo de los partidos", afirmó el británico tras perder en su debut en Salem.