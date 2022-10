Djokovic: "Estoy seguro de que Nadal querrá destronar a Alcaraz del número 1"

El número 7 del ranking ATP, Novak Djokovic, ha concedido una entrevista a un medio serbio 'Sportal' donde se sinceró sobre lo que le costó recuperarse de su ausencia en Australia, las opciones que tiene de volver ahí en 3 meses, su 2022 y la rivalidad Nadal - Alcaraz.

En la mente de todos los amantes al tenis y de otros muchos está el tedioso y polémico episodio que vivió Novak Djokovic en enero de 2022, cuando viajó a Australia a jugar el Grand Slam y tras varios días de 'síes' y 'noes' terminó abandonando el país al no estar vacunado.

"Lo que pasó a principios de año me afectó psicológicamente, especialmente en los primeros seis meses de 2022. Estaba intentando lidiar con ello y pensé que lo había superado por completo, pero no fue así", explicó el balcánico.

¿Qué pasará este año? ¿Jugará en Australia? (lunes, 16 de enero - domingo, 29 de enero): "Hay señales positivas, pero aún no hay nada oficial. Sigo en contacto con mis abogados en Australia. De hecho, ellos están hablando con las autoridades para encargarse de mi caso. Espero tener una respuesta en las próximas semanas, sea cual sea, pero espero que sea positiva", ha detallado el serbio, que parece tener bastantes más probabilidades de participar en el Grand Slam que más veces ha ganado (9).

Djokovic espera que todo vuelva a la normalidad en este 2023: "Es lo que espero en Australia y en Estados Unidos, que me dejen jugar allí de nuevo, porque algunos de los torneos más grandes del mundo se juegan en estos dos continentes".

También habló sobre la irrupción de Alcaraz y su número 1 del mundo: "Es el número uno del mundo y es el mejor. No hay más. El ranking muestra que jugué menos y que me quitaron muchos puntos porque Wimbledon no contó. Se merece estar donde está y le felicito por todos sus éxitos. Es genial para el tenis que un chico tan joven logre resultados históricos porque atrae mucha atención nueva y aire fresco al tenis, y todos nos beneficiamos de ello", elogió Novak.

El ganador de 21 grandes también augura una gran lucha entre Alcaraz y Nadal por el número 1 en los últimos torneos de competición: "Estoy seguro de que Nadal intentará destronarlo a finales de año porque aún tiene la oportunidad de hacerlo", concluyó.