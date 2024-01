Djokovic se encara con un aficionado: "Baja y dímelo a la cara"

Novak Djokovic ya está en la tercera ronda del Open de Australia tras superar al australiano Alexei Popyrin en cuatro sets (6-3, 4-6, 7-6(4) y 6-3). El diez veces ganador en Melbourne supo sufrir para sellar la victoria en un partido ante el que jugó contra su rival y contra un público en su contra. El ganador de 24 grand slam tuvo que aguantar los gritos e insultos de algunos aficionados presentes en la Rod Laver Arena, una situación que llevó a Djokovic a encararse con un espectador en el cuarto set.

"Hubo muchas cosas que me dijeron en la cancha, particularmente desde esa esquina, y del mismo lado en la otra esquina. Lo estuve tolerando durante la mayor parte del partido. En un momento ya estaba harto y le pregunté si quería bajar y decírmelo en la cara. Desafortunadamente para él, no tuvo el coraje de bajar", explicó Nole en la rueda de prensa.

"Eso es lo que le estaba preguntando. Si tienes coraje, si eres un hombre tan duro, un tipo duro, baja y dímelo a la cara, y hablemos al respecto. No ha tenido el coraje. Al final ha pedido disculpas desde ahí arriba", resumió el serbio.

"Estaba vacío en muchos tramos del partido y..."

El tenista de Belgrado reconoció los problemas que pasó para superar al australiano Alexei Popyrin, quien le arrebató un set y le llevó al tie-break en la tercera manga.

"Estaba vacío en muchos tramos del partido y quizás necesitaba ese episodio con el aficionado para agitarme y encontrar la intensidad necesaria", comentó Djokovic.

"No me he sentido a mi mejor nivel en la última semana y es frustrante, haciendo fallos que son atípicos, pero en el deporte no puedes jugar siempre bien", aclaró el vigente campeón después de ceder un nuevo set en dos rondas disputadas. Ahora, el ganador de siete Copas de Maestros jugará ante el argentino Tomas Etcheverry.

"(Etcheverry) Viene de ganar a Monfils y Murray cómodamente. Tendré que hacer los deberes y ver cómo lo ha hecho. Es posible que esté jugando su mejor tenis sobre pista dura. Es una gran persona y tengo una buena relación tanto con él como con su equipo", apuntó Nole.

Djokovic volverá a jugar este viernes en busca de los octavos de final del Open de Australia y para seguir dando pasos en busca de su undécimo título en Melbourne y 25º grand slam de su carrera.