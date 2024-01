Carlos Alcaraz - Lorenzo Sonego: Horario y dónde ver el partido de segunda ronda del Open de Australia

Carlos Alcaraz disputa este jueves 18 de enero su segundo partido en el Open de Australia 2024 ante el italiano Lorenzo Sonego. Tras un convincente debut ante Richard Gasquet, el tenista murciano busca seguir avanzando en el 'major' oceánico ante un rival al que solo se ha enfrentado en una ocasión (Cincinnati 2021) y con balance favorable para el tenista transalpino.

El italiano es el actual número 46 de la ATP, pero llegó a alcanzar el puesto 21 en 2021. Carlos Alcaraz no quiere sustos y llega avisado a su duelo con el tenista de 28 años y que cuenta con tres títulos en su carrera (Antalya 2019, Cagliari 2021 y Metz 2022).

El murciano es consciente de que es favorito, pero también de que Sonego puede generarle problemas si no sale concentrado desde el primer punto. Además, el pupilo de Juan Carlos Ferrero ya avisó de que saldrá con ganas tras la derrota que sufrió en 2021 ante el italiano.

"No me gusta tener el cara a cara negativo con nadie. Eso me incentiva para intentar empatar. Viene de ganar a (Daniel) Evans. Es un jugador muy peligroso con grandes tiros. Toca seguir mejorarando e intentar que el 'head to head' sea 1-1", indicó Alcaraz sobre su próximo rival en el Open de Australia.

Lorenzo Sonego también es consciente de la evolución de Carlos Alcaraz desde aquel enfrentamiento en Cincinnati en 2021.

"Ha mejorado mucho su tenis y sé que tendré que dar lo mejor de mí mismo porque partidos como éste son los que se erigen en una gran oportunidad para mejorar mi tenis. Quiero disfrutar al máximo de la experiencia que supone enfrentarme a él en la Rod Laver Arena", indicó Lorenzo Sonego.

"Sé que Carlos es un jugador mucho más agresivo que cuando nos enfrentamos, tiene muy buena mano, una gran volea... Debo jugar muy agresivo", analizó el tenista italiano.

Horario y dónde ver el Alcaraz - Sonego

El partido de segunda ronda del Open de Australia 2024 entre Carlos Alcaraz y Lorenzo Sonego se jugará el jueves 18 de enero, en un horario todavía por confirmar por la organización. El partido se podrá seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes, donde se podrá consultar el resultado, la crónica y las declaraciones posteriores de Carlos Alcaraz.