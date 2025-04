Día, hora y rival de Carlos Alcaraz en su estreno en el Masters de Montecarlo

La gira de tierra batida, que culminará del 19 de mayo al 8 de junio en Roland Garros, comienza esta semana con el Masters de Montecarlo, primera parada para las principales raquetas sobre el polvo de ladrillo. Carlos Alcaraz buscará esta semana su primer título en el Principado, donde Rafa Nadal reinó en once ocasiones (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017 y 2018). El murciano se ha perdido las dos últimas ediciones en Montecarlo y en su única participación (2022) cayó en su debut.

El actual número 3 de la ATP y ganador de cuatro grand slam (US Open 2022, Roland Garros 2024 y Wimbledon 2023 y 2024) aterriza en Montecarlo tras caer ante Draper en la semis de Indian Wells y ante David Goffinen su estreno en Miami. No está siendo un 2025, de momento, bueno para el jugador de El Palmar, quien solo ha logrado conquistar un título en lo que va de temporada: el ATP500 de Rotterdam. Alcaraz se entrenó junto a Novak Djokovic el domingo en las pistas del Masters de Montecarlo y admitió que está feliz de regresar a este torneo.

"Estoy feliz de estar aquí. Es un torneo que solo he jugado una vez. Quiero jugar a lo grande. Tengo muchas ganas de entrenar y prepararme para mi primer partido", indicó Alcaraz.

"Estoy satisfecho con mi juego. Desde que empecé el año estoy jugando un gran tenis. No se trata solo de golpear la pelota, es mucho más. Es mentalidad, físico. Estoy muy contento con el juego que realizo. Si no gano, no importa si juego bien o no. La gente no se da cuenta de que enfrente hay un rival. Sólo se fija en mí. Si pierdo, la gente piensa que algo pasa y no creo que eso sea justo. Estoy preparado para jugar a buen nivel en tierra", analizó el murciano sobre su 2025.

"Algunos piensan que debería haber jugado mejor o haber ganado más torneos y no creo que eso sea justo. El cuadro de los torneos está muy abierto y hay muchos que juegan un buen tenis, a gran nivel y merecen estar ahí. Hay muchos que juegan bien en tierra y en todas las superficies", advirtió Alcaraz.

Rival, día y horario del debut de Alcaraz en Montecarlo

Carlos Alcaraz es el segundo favorito del cuadro final del Masters de Montecarlo y debutará este martes contra el ganador del Fabio Fognini - Francisco Cerúndolo. La organización del torneo monegasco aún no ha confirmado el orden de juego del martes 8 de abril, pero lo que es seguro es que Alcaraz jugará en la Court Rainier III, la central del recinto monegasco.

El Masters de Montecarlo se disputa del 6 al 13 a de abril y Stefanos Tsitsipas es el actual campeón. El tenista griego vive un idilio con este torneo y lo ha ganado en tres de los últimos cuatro años (2021, 2022 y 2024). Alexander Zverev será el primer cabeza de serie del masters monegasco, mientras que Novak Djokovic seguirá buscando ese torneo 100 de su carrera que se le resiste desde que ganara el oro olímpico en París el pasado verano.

Solo hay un tenista que ha ganado el Masters de Montecarlo más de tres veces y no es otro que Rafa Nadal, que ha levantado el trofeo en hasta once ocasiones. Con tres títulos aparecen cuatro tenistas: Ilie Năstase, Björn Borg, Thomas Muster y Stefanos Tsitsipas.

Si Carlos Alcaraz supera el debut de este martes, en octavos de final podría medirse a Félix Auger-Aliassime, mientras que unos hipotéticos cuartos de final podría cruzarse con Andrey Rublev, campeón en el Principado en 2023. De alcanzar las semifinales podría enfrentarse a Jack Drape, Casper Ruud, Frances Tiafoe o Ben Shelton. El murciano evita hasta una hipotética final a Zverev, Djokovic o Tsitsipas.

