David Ferrer dedica su victoria a uno de los ciclistas fallecidos en el accidente de Oliva

David Ferrer dedicó su victoria en el torneo de Madrid ante el kazajo Mihail Kukushkin a uno de los ciclistas fallecidos este domingo en el accidente en Oliva y "a su familia". "Lo conocía mucho, era muy cercano a mi familia. Fue un golpe duro enterarme de ello nada más aterrizar y me hubiese gustado estar, por eso quería dedicarle mi victoria", dijo Ferrer en la rueda de prensa posterior al partido.

El pasado domingo dos ciclistas fallecieron después de que un vehículo arrollase de frente a un pelotón de seis ciclistas de su ciudad en la N-332 que une Oliva y Denia (Valencia). Ferrer se rebeló ante la derrota contra Kukushkin, 80 del mundo, que venía de la fase previa, y le venció en una gran remontada por 2-6, 7-6 (1) y 6-4, en la primera ronda del torneo de Madrid.

"Es muy importante ganar este tipo de partidos y más en este momento que no he conseguido ganar muchos ni encajar tantas victorias. Las dos seguidas en Estoril y la de hoy me dan confianza para coger poco a poco el nivel que quiero", aseguró.

A solo un partido de las 700 victorias, el número 30 del mundo, desea que llegue ese día. "El día que llegue estaré orgulloso de mi carrera, aunque ya lo estoy, pero llegar a esa cifra es algo que es muy difícil para un tenista", resaltó. "Por suerte he tenido una carrera muy longeva y la sigo teniendo aún, mucha regularidad y partidos jugados, y eso es lo que me ha hecho muy feliz jugando al tenis", finalizó.