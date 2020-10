El curioso bloqueo de Rafa Nadal hablando francés ante los micros de Roland Garros: "Hoy no estoy inspirado"

La principal dificultad de Rafa Nadal durante su último partido en Roland Garros llegó justo después del mismo, cuando le tocó coger el micrófono y hablar en varios idiomas. El tenista de Manacor derrotó sin problemas a Stefano Travaglia (1-6, 4-6 y 0-6).

Nadal impuso su tenis ante el italiano y se mostró como de costumbre para pasar de ronda en la tierra batida de París. Travaglia solo logró plantar cara al español en el segundo set y se fue con un rosco en la tercera manga.

Tras el partido, Nadal habló ante los micrófonos de Roland Garros, como es costumbre. Durante su intervención en francés, idioma que el tenista ya ha hablado en numerosas ocasiones, sufrió un curioso bloqueo quedándose en blanco y terminando la frase en inglés. "No estoy inspirado hoy", dijo entre risas.

El poco público de la grada no tardó en aplaudir al tenista, que demostró ser humano aunque a veces no lo parezca. "Has perdido tu francés", le dijo el entrevistador.

Rafa Nadal es sin duda uno de los grandes favoritos a la victoria en Roland Garros, un Grand Slam dominado históricamente por el tenista español, que se enfrentará al joven Sebastian Korda en cuarta ronda del torneo, octavos de final.