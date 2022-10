Carlos Alcaraz lidera el equipo español de cara a las finales de la Copa Davis en Málaga

El capitán del equipo español de Copa Davis, Sergi Bruguera, ha dado a conocer 4 de los 5 tenistas que formarán el equipo nacional de cara a las Finales de la Davis, que se disputarán del 22 al 27 de noviembre en el Martín Carpena, Málaga.

La lista, sin sorpresas, es la siguiente: Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marcel Granollers. Rafa Nadal no formará parte del equipo al tener previstas varias exhibiciones en Sudamérica junto a Casper Ruud, aun así, ya informó a Bruguera a principios de año: "Ya me dijo que no contara con él, ha ganado muchas Davis y tiene el derecho a escoger", ha explicado.

Por lo tanto, será el murciano y ganador del US Open, Carlos Alcaraz, el 'heredero' de Nadal, y el que intentará llevar a España a lo más alto, como hizo el balear en el año 2019 (el último de los 6 títulos de España).

Davidovich, Ramos y Pedro Martínez optarán a la otra plaza

Entre Alejandro Davidovich, Albert Ramos y Pedro Martínez estará la elección de un jugador por parte de Bruguera, que tomará la decisión en un par de semanas basándose en el final de temporada de los tres tenistas: "Todavía queda un mes y me gustaría valorar el rendimiento de los otros jugadores".

Croacia será la rival de España en cuartos de final, un equipo que ya sabe lo que es ganar el torneo y que plantará cara al conglomerado nacional en todos y cada uno de los puntos de la eliminatoria. Cilic, 16º del mundo, Coric 27º y la pareja formada por Mate Pavic y Nikola Mektic (7º y 8º por parejas) no se lo pondrán nada fácil a la 6 veces campeona. La eliminatoria será el miércoles 23 de noviembre a las 16h.

Alcaraz debuta hoy en Basilea

El murciano, por su parte, debutará hoy en el ATP de Basilea, ante el británico Draper. El jugador entrenador por Juan Carlos Ferrero buscará su primera victoria como número 1 en el circuito ATP, desde que se hizo con el primer puesto ha perdido 2 de los 3 enfrentamientos oficiales (ante Aliassime en Copa Davis y ante Goffin en Astaná).