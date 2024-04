Carlos Alcaraz - Félix Auger Aliassime: Horario y dónde ver el partido del Masters de Montecarlo en directo

Llega la gira de tierra batida con la celebración del Masters 1.000 de Montecarlo, mítico torneo monegasco que no contará con la presencia de su histórico y flamante campeón, Rafa Nadal, pero que sí podrá disfrutar de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y la esperada vuelta de Novak Djokovic.

El tenista de El Palmar afronta la que será su segunda edición en el Principado de Mónaco tras la disputada en 2022, tanto en 2021 como en 2023 no pudo jugar, la primera por no llegar a tiempo al estar en otro torneo y en la última edición por lesión.

Alcaraz debutará ante Aliassime

Carlos Alcaraz debutará ante Félix Auger Aliassime, que venció por su parte al italiano Luca Nardi (verdugo de Djokovic en Indian Wells) en dos cómodos sets (6-2 y 6-3). Será un nuevo enfrentamiento entre español y el canadiense, que ya se han visto las caras hasta en cinco ocasiones.

El canadiense se impone en el enfrentamiento directo

Tendrá que andarse con mucho ojo el murciano ya que en el balance global ha perdido más partidos de los que ha ganado ante Aliassime (3-2 favorable), eso sí, en los dos últimos encuentros fue Carlitos el que se llevó la victoria cómodamente y sin ceder ningún set (ambos en Indian Wells).

El número 3 del mundo viene de perder su último partido ante Grigor Dimitrov en los cuartos de final del Master de Miami, anteriormente sí que pudo conquistar su segundo título de forma consecutivo en Indian Wells.

Se podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Eso sí, en los últimos días se le ha podido ver entrenando en las instalaciones del torneo con una venda en su antebrazo derecho, no obstante, no parece que sea un problema para que Carlitos afronte al 100% su primer torneo. El sorteo del cuadro dejó a Alcaraz en la parte de Novak Djokovic, al que podría enfrentarse en unas hipotéticas semifinales, a Ruud o Hurkacz en cuartos y a Humbert o Zhang (por ranking) en octavos. A Sinner, Dimitrov, Medvedev, Rune o Zverev solo podría verles en una hipotética final. No es mal cuadro el que le ha tocado al crack de El Palmar en el que será su segundo Montecarlo.

Horario y dónde ver el Alcaraz-Aliassime

El partido de 1/16 de final entre Carlos Alcaraz y Félix Auger Aliassime se disputará, en un principio, este miércoles 10 de abril en un horario todavía por definir. Recuerda que puedes seguir la última hora de todo lo que ocurra en Montecarlo aquí, en la web de Antena 3 Deportes.

Nadal, otra vez fuera

No obstante, la peor noticia ha vuelto a ser la baja de Rafa Nadal en uno de sus torneos fetiches (11 veces campeón). El balear anunció hace días que su cuerpo simplemente no le deja competir y que siente molestias en la parte abdominal (tiene problemas al sacar) que se lesionó en Melbourne 2024, el que fue su último torneo oficial el pasado mes de enero. Por el camino se ha perdido el Open de Australia, el torneo de Doha y los Masters de Indian Wells y Montecarlo. Barcelona podría ser su próximo objetivo (13 al 21 de abril). Parece que en el caso de llegar lo haría muy justo...

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com