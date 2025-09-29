Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Bad Bunny será la estrella del descanso de la Super Bowl 2026 de la NFL

El puertorriqueño, protagonista del show del descanso en Santa Clara, California, el próximo 8 de febrero.

Bad Bunny durante su residencia No me quiero ir de aqu&iacute; en Puerto Rico

Bad Bunny durante su residencia No me quiero ir de aquí en Puerto RicoGetty

Luis F. Castillo
Publicado:

El artista puertorriqueño Bad Bunny encabezará el show del medio tiempo del Super Bowl 2026, que se disputará el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California). La NFL confirmó este domingo su elección un año después de que Kendrick Lamar actuara en la final celebrada en Nueva Orleans.

"Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL"

Bad Bunny

"Lo que siento va más allá de mí. Es para los que vinieron antes que yo y recorrieron infinitas yardas para yo pudiera llegar y anotar un 'touchdown'... esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL", aseguró Bad Bunny en declaraciones facilitadas por la organización.

Desde la NFL, el directivo Jon Barker destacó la elección del cantante latino: "Bad Bunny representa la energía y la cultura vibrante que definen la música de hoy en día. Como uno de los artistas más influyentes del mundo, su habilidad única de unir géneros, lenguajes y públicos le convierte en una elección emocionante para subir al escenario del espectáculo del descanso del Super Bowl".

Debí Tirar Más Fotos World Tour

Bad Bunny, ganador de tres premios Grammy e inmerso en su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour durante 2026, se convertirá en el nuevo rostro de un espectáculo patrocinado por Apple desde 2023 y que cada año concentra la atención mundial más allá del deporte.

