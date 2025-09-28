Barcelona - Real Sociedad, en directo: ¡¡GOOOOL de ODRIOZOLA!! (0-1)

Oportunidad de oro para que el campeón vuelva a lo más alto de la Liga. El Barcelona recibe este domingo a la Real Sociedad con el objetivo de echar al Real Madrid del liderato doméstico después de que el equipo de Xabi Alonso cayera humillado en el derbi madrileño (5-2).

El actual campeón, que llevaba persiguiendo a los blancos desde que pinchara en la jornada 3 ante el Rayo, tiene ante sí la posibilidad de volver a lo más alto de la tabla, mientras que la Real, su rival de este domingo, tuvo que esperar hasta seis partidos para sumar su primera victoria de la temporada (1-0 ante el Mallorca).

Una victoria de la Real ante el Barça, como visitante.... ¡desde 1992!

Los de San Sebastián, por su parte, no tienen buenos recuerdos de sus visitas a Barcelona, y es que pese a que ganaron en 2023 (1-2), desde 1991 (la penúltima victoria), solo han ganado dos veces a los azulgranas actuando como visitantes. Desde ese año son en total, 32 victorias culés, un empate y dos victorias realistas.

Ter Stegen, Raphinha, Fermín, Gavi, Balde y Joan García son bajas para el partido de hoy; mientras que en la Real no estarán Elustondo, Herrera, Rupérez, Oskarsson y Jon Martín.

Alineaciones OFICIALES de HOY

Estas son las alineaciones oficiales de Barça y Real Sociedad para el partido de la jornada 7:

Barcelona: Szczesny; Koundé, Araújo, Christensen, Gerard Martín; De Jong, Pedri; Roony, Dro, Rashford; Lewandowski.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Aihen; Turrientes, Gorrotxa, Pablo Marín; Guedes, Oyarzabal y Barrenetxea.

¡Sigue el partido en directo!

El Barça-Real Sociedad de la jornada 7 de Liga podrás disfrutarlo y vivirlo en directo aquí, en la parte inferior de esta noticia, con la narración, los onces oficiales, la última hora y el resultado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com