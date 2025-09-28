LaLiga
Barcelona - Real Sociedad, en directo: ¡¡GOOOOL de ODRIOZOLA!! (0-1)
El Barça de Flick aspira al liderato tras la abultada derrota del Madrid en el derbi. Sigue en directo el Barça-Real Sociedad de la jornada 7 de Liga.
Oportunidad de oro para que el campeón vuelva a lo más alto de la Liga. El Barcelona recibe este domingo a la Real Sociedad con el objetivo de echar al Real Madrid del liderato doméstico después de que el equipo de Xabi Alonso cayera humillado en el derbi madrileño (5-2).
El actual campeón, que llevaba persiguiendo a los blancos desde que pinchara en la jornada 3 ante el Rayo, tiene ante sí la posibilidad de volver a lo más alto de la tabla, mientras que la Real, su rival de este domingo, tuvo que esperar hasta seis partidos para sumar su primera victoria de la temporada (1-0 ante el Mallorca).
Una victoria de la Real ante el Barça, como visitante.... ¡desde 1992!
Los de San Sebastián, por su parte, no tienen buenos recuerdos de sus visitas a Barcelona, y es que pese a que ganaron en 2023 (1-2), desde 1991 (la penúltima victoria), solo han ganado dos veces a los azulgranas actuando como visitantes. Desde ese año son en total, 32 victorias culés, un empate y dos victorias realistas.
Ter Stegen, Raphinha, Fermín, Gavi, Balde y Joan García son bajas para el partido de hoy; mientras que en la Real no estarán Elustondo, Herrera, Rupérez, Oskarsson y Jon Martín.
Alineaciones OFICIALES de HOY
Estas son las alineaciones oficiales de Barça y Real Sociedad para el partido de la jornada 7:
- Barcelona: Szczesny; Koundé, Araújo, Christensen, Gerard Martín; De Jong, Pedri; Roony, Dro, Rashford; Lewandowski.
- Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Aihen; Turrientes, Gorrotxa, Pablo Marín; Guedes, Oyarzabal y Barrenetxea.
¡Sigue el partido en directo!
El Barça-Real Sociedad de la jornada 7 de Liga podrás disfrutarlo y vivirlo en directo aquí, en la parte inferior de esta noticia, con la narración, los onces oficiales, la última hora y el resultado.
⚽ ¡¡¡GOOOOL de ODRIOZOLA!!!
¡Se adelanta la REAL en MONTJUIC! ¡Marca Odriozola, ex del Real Madrid! Qué bien lo hizo Guedes con un pase aéreo y después, Barrenetxea desborda a Koundé y filtra un pase de la muerte que Odriozola impacta con la punta del pie ¡SORPRESA en Montjuic! Reaccionará seguro el Barça, veremos lo que le dura a los vascos.
¡Disparo de Roony!
Bloca bien Remiro, que de momento no da opción alguna en los dos o tres disparos que ha hecho el Barça.
Min 21. Barcelona - Real Sociedad: 0-0
Buenos minutos de la Real ahora, sigue presionando con intensidad y ha enlazado un par de 'ataques' prometedores. Desgastándose mucho el conjunto vasco.
Amarilla a Zubeldia...
Bastante rigurosa... Fue una falta normal a Lewandowski en el centro del campo.
¡¡PERDONA RASHFORD!!
¡Ocasión clarísima para el Barça! Remató Rashford en el punto de penalti y completamente solo, pero apareció Remiro para salvar a la Real.
¡Fuera Oyarzabal!
Centro lateral y remate de Oyarzabal que se va un par de metros alejado del palo de Szczesny.
¡Qué difícil es quitarle el balón al Barça!
Mucha calidad, entrenamiento y automatismos en la cabeza de los jugadores de Flick. A la Real no le dura la posesión ni cinco segundos.
Presiona arriba la Real
Domina el Barça y la Real intenta presionar arriba para incomodar la salida de balón.
¡¡ARRANCA EL BARÇA-REAL SOCIEDAD!!
¡Ruedaaa el balón en Montjuic! El Barça, a por la sexta victoria en Liga y, más importante, el liderato de la Liga. La Real, a por su segunda victoria de la temporada tras empezar la campaña pinchando en los cinco primeros.
Por cierto, Lamine ofrece el Golden Boy a su público. Soñaba con el Balón de Oro pero... otro año será. Seguro.
¡A punto de terminar el calentamiento!
Los jugadores culés apuran el calentamiento prepartido. En apenas 10 minutos rodará el balón en Montjuic.
¡Bajas para el partido de hoy!
En el Barça no estarán Joan García, Balde, Gavi, Fermín López, Raphinha y Ter Stegen; mientras que en la Real Sociedad las bajas son Herrera, Elustondo, Beitia, Martin, Oskarsson y Rupérez.
¡30 minutos!
Media hora para que arranque el partido en Montjuic. Repasamos ahora los suplentes de Barça y Real Sociedad.
- Barcelona: Diego Kochen, Aller, Cubarsí, Eric García, Jofre Torrents, Casadó, Marc Bernal, Dani Olmo, Toni Fernández, Ferran Torres y Lamine Yamal.
- Real Sociedad: Unai Marrero, Odriozola, Sergio Gómez, Lebarbier, Goti, Carlos Soler, Zakharyan, Sucic, Brais Méndez, Kubo, Karrikaburu y Sadiq.
La Real, una victoria ante el Barça como visitante... ¡desde 1992!
Es un dato terrible para los donostiarras... Desde que en 1991 vencieran al Barça en el Camp Nou son 32 victorias de los culés, un empate (1995) y una victoria de la Real Sociedad, y bastante próxima a esta fecha, fue en 2023 con goles de Merino y Sörloth. Datos demoledores y muy malos para el equipo de San Sebastián.
¡ONCE OFICIAL de la REAL SOCIEDAD!
Así sale Francisco en Montjuic en busca de sumar algún punto ante el actual campeón.
11: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Aihen; Turrientes, Gorrotxa, Pablo Marín; Guedes, Oyarzabal y Barrenetxea.
¡¡ONCE OFICIAL DEL BARÇA!!
¡OJO! Dro y Roony son titulares ¡Lamine YAMAL es suplente! Sorprende la suplencia de Ferran Torres y Raphinha. Oportunidad para Rashford. Flick piensa en el partido ante el PSG en Champions el próximo miércoles.
11: Szczesny; Koundé, Araújo, Christensen, Gerard Martín; De Jong, Pedri; Roony, Dro, Rashford; Lewandowski.
La Real, una victoria en seis partidos
El equipo vasco llega tras ganar al Mallorca 1-0 en Anoeta, la que fue la primera victoria de la temporada tras cinco partidos consecutivos sin ganar: empates ante Valencia y Espanyol y derrotas ante Oviedo, Real Madrid y Betis.
Lo tiene complicado el equipo realista, que, ahora veremos más en profundidad, no suele puntuar cuando visita Barcelona. Y son muchos, muchos partidos los que ha jugado en los últimos años.
El liderato espera al Barça
La derrota del Madrid ante el Atleti (5-2) deja al Barça a tiro de liderato. Si los culés se imponen este domingo a la Real Sociedad volverán a lo más alto de la tabla. Lógicamente, un empate o una derrota les dejaría en la segunda posición. Los blancos tienen ahora mismo 18 puntos y los azulgrana 16.
Veremos qué once saca Flick en Montjuic y si Lamine Yamal saldrá de inicio o solo tendrá algunos minutos dependiendo del partido.
¡Buenas tardes y bienvenidos a la narración en directo del partido de la jornada 7 entre Barcelona y Real Sociedad! Los azulgrana vuelven a Montjuic tras dos partidos en el Johan Cruyff y dos victorias contundentes ante Valencia y Getafe. Día importante para los actuales campeones, que pueden volver a ser líderes tras el batacazo del Real Madriden el derbi del Metropolitano (5-2).
¡Vamos ya con la previa, los onces y la última hora! ¡ARRANCAMOS!
