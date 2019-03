Carla Suárez pierde la semifinal ante la alemana Kerber por 6-2 y 6-3

La española Carla Suárez, sexta cabeza de serie, se despidió este viernes del torneo de tenis de Brisbane (Australia) tras perder en semifinales, por 6-2 y 6-3, contra la alemana Angelique Kerber, cuarta favorita.

El partido, de una hora y quince minutos de duración, acabó con las esperanzas de la grancanaria de ganar el torneo australiano. Kerber sólo necesitó 30 minutos para gobernar un primer set que acabó con 6-2 en el marcador. Lo mismo ocurrió en la segunda manga, en la que la alemana también fue superior.

Así, Angelique Kerber, actual décima jugadora mundial y que partirá como séptima favorita en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, se enfrentará en la final a la vencedora de la segunda semifinal que jugarán la bielorrusa Victoria Azarenka y la estadounidense Samantha Crawford.

"Ha sido una semana de sensaciones positivas"

La tenista española Carla Suárez, número 13 del mundo, ha reconocido que ha tenido "sensaciones positivas" en el torneo de Brisbane (Australia) y ha asegurado que le ha faltado "frescura y paciencia" en su duelo ante la germana.

"La semana ha sido buena, logrando tres victorias y teniendo sensaciones positivas en general. Dicho eso, sabemos que tenemos que seguir mejorando para poder pelear de tú a tú con las mejores del mundo", explicó en declaraciones facilitadas por su departamento de prensa.

Por otra parte, la canaria analizó el encuentro ante la número diez del mundo. "Kerber ha sabido coger la iniciativa en todo momento y jugar muy agresiva. He intentado jugar variando mis golpes pero no he sabido aprovechar pequeñas oportunidades para cerrar juegos. Angelique se ha mantenido muy sólida durante todo el partido. Diría que me faltó algo de frescura y paciencia en ciertos momentos", explicó.

Con sus semifinales en Brisbane, la de Las Palmas ha logrado el mejor resultado de su trayectoria profesional en la primera semana de la temporada. Su próximo compromiso será el torneo de Sidney (Australia), último evento WTA antes de la disputa del Abierto de Australia cuyo cuadro principal tendrá lugar del 11 al 17 de enero.