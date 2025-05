Buena suerte para Alcaraz en el sorteo de Roland Garros: así queda el camino hasta la final

Carlos Alcaraz, número 2 del mundo y vigente campeón de Roland Garros, ya conoce su camino en la defensa del título. El tenista español debutará el domingo 25 de mayo frente al japonés Kei Nishikori, en una edición del Grand Slam parisino en la que ha evitado a sus principales rivales hasta una hipotética final.

"Estoy emocionado por venir aquí y recuerdo las emociones y el sentimiento que tuve el año pasado"

El sorteo celebrado este jueves en París le ha sido relativamente favorable: Alcaraz no se cruzará con el número 1 del mundo, Jannik Sinner, hasta una posible final, y tampoco lo hará con Novak Djokovic ni Alexander Zverev, situados en la parte superior del cuadro.

El murciano arrancará el torneo ante un veterano como Nishikori, de 35 años, ex número 4 del mundo y tres veces cuartofinalista en París, pero alejado de la élite por culpa de las lesiones. Será el primer enfrentamiento entre ambos.

"Ha sido una gran temporada en tierra hasta ahora. Estoy emocionado por venir aquí y recuerdo las emociones y el sentimiento que tuve el año pasado y, sí, la confianza está muy alta ahora mismo", dijo Alcaraz durante el sorteo. "Obviamente, he estado jugando grandes partidos, he tenido grandes victorias en esta temporada de tierra, lo que me da mucha confianza", añadió.

Camino sin grandes amenazas hasta la segunda semana

Hasta octavos de final, el número 2 del mundo tiene un cuadro accesible. En esa ronda podría medirse con Stefanos Tsitsipas o Ben Shelton, y en cuartos le esperaría, en teoría, Casper Ruud, reciente ganador del Mutua Madrid Open y dos veces finalista en Roland Garros (2022 y 2023).

Ya en semifinales, Alcaraz podría cruzarse con el danés Holger Rune, el italiano Lorenzo Musetti o el estadounidense Taylor Fritz, rivales peligrosos aunque menos consistentes en tierra batida. Todos ellos forman parte de la mitad baja del cuadro, la misma que ocupa el español.

Sinner, Djokovic y Zverev van por el otro lado

Jannik Sinner, primer cabeza de serie, debutará frente al francés Arthur Rinderknech. En tercera ronda podría medirse a Alejandro Davidovich o al checo Jiri Lehecka. En cuartos, su teórico rival sería el británico Jack Draper, gran revelación de la temporada, mientras que en semifinales se cruzaría con Djokovic o Zverev.

El serbio, campeón defensor, comenzará ante Mackenzie McDonald, y el alemán lo hará frente a Learner Tien. Ambos están en la misma mitad que Sinner, por lo que se enfrentarían entre ellos antes de poder cruzarse con Alcaraz.

Badosa y las españolas, ante estrenos complicados

En el cuadro femenino, Paula Badosa tendrá un exigente debut ante la japonesa Naomi Osaka. La española, cabeza de serie número 10, llega con poca preparación tras sus problemas físicos.

Tampoco han tenido suerte Jessica Bouzas y Cristina Bucsa, que se medirán a dos cabezas de serie: Emma Navarro (9) y la rusa Mirra Andreeva (6), respectivamente.

La número 1 del mundo, Iga Swiatek, empezará la defensa de su corona ante la eslovaca Rebecca Sramkova. Podría enfrentarse en semifinales a Aryna Sabalenka si ambas superan un recorrido exigente que incluye a Marta Kostyuk, Jelena Ostapenko, Elena Rybakina o Belinda Bencic.

