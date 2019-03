La ATP multa a Kyrgios por sus insultos a Wawrinka

Decir a Wawrinka que su novia se había acostado con Kokkinakis en pleno partido de Masters 1000 de Montreal le va a costar caro a Kyrgios. La Asociación de Tenistas Profesional, más conocida por sus siglas ATP, ha confirmado que van a multar al tenista australiano por las palabras que este dirigió al helvético.

Lo que queda por saber es el alcance de dicha multa, que como dice la ATP se conocerá cuando Kyrgios lo sepa: "La ATP anuncia que Nick Kyrgios ha sido multado por insultar a Stan Wawrinka durante el partido de segunda ronda que los enfrentó en Montreal. Los detalles de la multa se concertarán después de notificárselos a Kyrgios".

El oceánico, de 20 años, no tuvo reparos en dedicarle a Wawrinka unas palabras que nadie querría oír. "Kokkinakis se ha acostado con tu novia. Lamento decírtelo, compañero", dijo Kyrgios después de un punto en pleno partido.

No le escuchó Wawrinka, que sin embargo terminó retirándose del partido. Eso sí, en las redes sociales sí contestó a las provocaciones del australiano: "Estoy decepcionado por ver a un deportista y a un compañero ser tan irrespetuoso de una manera que ni siquier podía imaginar. Lo que dijo se lo diría ni a mi peor enemigo. No sólo es inaceptable sino que va más allá. No hay necesidad de este tipo de comportamiento dentro y fuera de la pista".

Pese a que aún no se han conocido los detalles de la multa, la ATP fija en su reglamento sanciones económicas de hasta 10.000 dólares por abuso verbal durante un partido.