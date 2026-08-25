Roger Federer celebra el regreso de Alcaraz: "Es bonito ver a Carlos de vuelta"

Roger Federer, ganador de 20 grand slam y una de las mayores leyendas de la historia del tenis, ha participado en los actos previos al US Open en Nueva York y allí ha atenido a los medios de comunicación. El genial tenista suizo ha desvelado que le habría encantado enfrentarse a Carlos Alcaraz, celebrando el regreso del murciano tras cuatro meses lesionado.

"Tal vez Carlos. Creo que es emocionante. Nunca tuve la oportunidad de jugar contra él ni tampoco contra (Jannik) Sinner", reconoció Federer al ser preguntado durante una conferencia de prensa sobre qué rival elegiría para medirse en el tenis actual si siguiera en activo.

"Solo entrenamos un poco juntos cuando estaban empezando, así que desafortunadamente me perdí esa generación un poco. Y hay un montón de esos chicos que simplemente me perdí, solo por mis problemas de rodilla. Obviamente, Novak (Djokovic) también sería genial. Quiero decir, todavía sigue fuerte y todavía se mantiene, lo cual es genial. Así que, pienso principalmente en esos chicos, obviamente", agregó el extenista de Basilea.

Carlos Alcaraz reaparecerá en las pistas este mismo martes formando pareja con Serena Williams en el dobles mixto del US Open, un grand slam que el de El Palmar ha ganado en dos ocasiones (2022 y 2025).

"Es bonito ver a Carlos de vuelta. Me alegra que haya llegado a tiempo, así que veremos cómo se siente. Pero no tengo que preocuparme por cómo jugaría contra él porque no estoy en el sorteo. Pero le deseo lo mejor", indicó Federer.

El tenista suizo también descartó una posible vuelta al circuito a sus 45 años cuando fue preguntado por el caso de las hermanas Williams, Venus y Serena, quienes todavía disputan partidos oficiales del WTA a sus 46 y 44 años, respectivamente.

"Apenas encuentro tiempo para jugar partidos de exhibición, imagínate el circuito. Y el cuerpo ya no da para más. Pero estoy muy feliz con cómo me siento. Así que todo bien, ahora solo soy un aficionado más disfrutando de ver tenis", aclaró el pentacampeón del US Open.

Federer avisa sobre Nole en el US Open: "Va a tener opciones de ganarlo"

Respecto al torneo individual del US Open, que comienza este domingo 30 de agosto, Roger Feder colocó a Novak Djokovic como uno de los candidatos a alzar el título.

"Siento que cada vez que Novak se apunta a un torneo o un 'major', va a tener opciones de ganarlo. Esa es mi opinión. Le tengo un gran respeto a Novak, he visto de lo que es capaz", subrayó Federer.

"Siempre pienso que mientras esté en el cuadro, hay una oportunidad, y creo que esa es una de las razones por las que sigue jugando, porque realmente cree que todavía puede hacerlo", agregó el extenista helvético en la rueda de prensa en Nueva York.

"Fue un placer jugar contra él. Un jugador increíble, un luchador insostenible. Descifró su juego, se hizo más grande, fuerte y mejor, y es increíble que siga adelante. Estoy muy impresionado", sentenció Federer sobre la longevidad y competitividad del tenista serbio.