Roland Garros cancela el homenaje previsto a Rafa Nadal

Amelie Mauresmo, directora de Roland Garros, ha asegurado que no realizarán ningún acto de despedida en el caso de que Rafa Nadal caiga ante Alexander Zverev este lunes o en rondas futuras. Si bien confirma que la organización tenía algo previsto, ha sido el propio Nadal el que lo ha declinado.

"Como podéis imaginar, teníamos algo planeado para él. Pero quiere dejar la puerta abierta, así que no lo presionaremos para que haga nada. Es su decisión si quiere tener una ceremonia adecuada o un adiós y una despedida adecuada. Así que no lo haremos este año", dijo la extenista gala en un encuentro informal con periodistas después de la inauguración del nuevo techo retráctil de la pista Suzannne Lenglen.

¿Será su último año en París?

Esta decisión es otro ejemplo más de que el español no tiene nada claro que este vaya a ser su último año en la tierra batida de París. Este sábado Nadal aclaró que no iba a decir al 100% que este era su último año en Roland Garros. ¿Será su última vez en la tierra parisina? El tenista español no es tajante al respecto: "Aunque hay opciones no puedo asegurar que sea el último".

"No quiero cerrarme la puerta. Este sitio es mágico para mí. No quiero quedarme con la sensación de intentarlo solo una semana"

"Es una gran opción de que sea mi último Roland Garros, pero no lo puedo decir al 100%. No quiero cerrarme la puerta. Este sitio es mágico para mí. No quiero quedarme con la sensación de intentarlo solo una semana, no quiero quedarme con la duda. Llevo dos años sin jugar me he vuelto a lesionar. A lo mejor me vuelvo a lesionar y diría que no vale la pena", ha señalado el balear sobre un posible regreso en 2025.

El tenista español arranca este lunes su participación en Roland Garros. El catorce veces ganador en París debuta contra el alemán Alexander Zverev, cuarto del mundo, que llega al Grand Slam de tierra batida con el Masters 1.000 de Roma recién conquistado el pasado domingo.

Al balear le ha tocado un camino terrorífico, quedando encuadrado en la parte del cuadro de Novak Djokovic. Si supera el complicadísimo debut ate el número 4 de la ATP, Nadal se mediría al ganador del Goffin vs Mpetshi Perricard. Y en tercera ronda se proyecta un duelo ante Griekspoor.

Horario y dónde ver el Nadal - Zverev

El partido de primera ronda de Roland Garros entre Rafa Nadal y Alexander Zverev se juega este lunes 27 de mayo no antes de las 14:30 hora peninsular española. Será en el tercer turno de la pista Philippe Chatrier, tras los partidos entre Vickery y Jabeur y Swiatek y Jeanjean. El encuentro se podrá seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes, donde se podrá consultar el resultado y todas las reacciones del partido.

