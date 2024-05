Rafa Nadal abre la puerta a volver a jugar Roland Garros en 2025

Rafa Nadal asegura que afronta su participación en Roland Garros con la motivación necesaria para afrontar el torneo. ¿Será su última vez en París? El tenista español no es tajante al respecto: "Aunque hay opciones no puedo asegurar que sea el último".

"No quiero cerrarme la puerta. Este sitio es mágico para mí. No quiero quedarme con la sensación de intentarlo solo una semana"

"Es una gran opción de que sea mi último Roland Garros, pero no lo puedo decir al 100%. No quiero cerrarme la puerta. Este sitio es mágico para mí. No quiero quedarme con la sensación de intentarlo solo una semana, no quiero quedarme con la duda. Llevo dos años sin jugar me he vuelto a lesionar. A lo mejor me vuelvo a lesionar y diría que no vale la pena", ha señalado el balear sobre un posible regreso en 2025.

El alemán Alexander Zverev será su rival en primera ronda: "Estaba jugando al parchís y me dijeron que jugaba con Zverev. Al no ser cabeza de serie lo podía esperar. Hay que aceptarlo. No sabes si es mala suerte. A priori no es un buen sorteo. Viene de ganar un Masters 1000 como el de Roma".

Gana a todos sus 'sparrings'

Rafa Nadal lleva entrenando desde el lunes en el torneo con rivales tan distintos como Sebastian Korda, Stan Wawrinka, Mariano Navone y hoy Holger Rune. El español ha vencido a todos sus sparrings y también ha decantado a su favor todos los sets.

"Me dice que no estoy tan lejos. No soy una persona que se suela engañar, soy crítico conmigo mismo. Pero estoy siendo competitivo contra gente buena e importante. La pena es que estamos muy cerca ya y ha pasado durante muy poco tiempo. Es la primera semana que juego pensando en la pelota y en poco más. He estado mucho tiempo pensando en qué movimiento puedo hacer y cuál no. En Roma lo intenté sin poder y mentalmente te va minando", analiza el manacorí.

El duro camino de Nadal

Nadal se enfrenta el lunes a Zverev. La última vez que se vieron las caras fue en las semis de Roland Garros de 2022, donde el alemán se retiró por lesión y Rafa consiguió su decimocuarto título en París. Lo cierto es que al balear le ha tocado un camino terrorífico, quedando encuadrado en la parte del cuadro de Novak Djokovic. Si supera el complicadísimo debut ate el número 4 de la ATP, Nadal se mediría al ganador del Goffin vs Mpetshi Perricard. Y en tercera ronda se proyecta un duelo ante Griekspoor.

Horario y dónde ver el Nadal - Zverev

El partido de primera ronda de Roland Garros entre Rafa Nadal y Alexander Zverev se jugará el lunes 27 de mayo en un horario todavía por confirmar por parte de la organización del torneo parisino. El encuentro se podrá seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes, donde se podrá consultar el resultado y todas las reacciones del partido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com