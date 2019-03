Nadal propone que España mire con optimismo el futuro y sea menos crítica

El tenista Rafa Nadal afirmó que se muestra partidario de que España empiece a "mirar con optimismo el futuro" y no sea siempre "tan crítica" como lo ha sido hasta ahora. Así lo indicó en un acto organizado por el Banco de Sabadell en Valencia en el que analizó su situación personal, tanto en aspectos anímicos y estado personal, como deportivos y competitivos.

Al margen de estas cuestiones también se pronunció sobre la situación del país y señaló que hay cosas que no se han hecho se debía, pero también las hay positivas. "Se han hecho cosas malas, se han construido cosas que no debían, se ha gestionado mal y la gente que lo ha hecho mal está siendo castigada como es lógico, pero viajo por todo el mundo y en España tenemos cosas muchísimo mejores que en la mayoría de países que están por encima nuestro", indicó.

En este sentido aludió de forma específica a "la sanidad, las carreteras y un estado de bienestar muy importante". "Promocionarnos tan mal durante tantos años repercute directamente en nuestra imagen como país fuera de aquí. No hemos estado bien, pero no hace falta airearlo día tras día, mes tras mes y año tras año. No es justo que nos quejemos todo el día de un país que creo es un privilegiado", concluyó.