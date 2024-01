Rüdiger tumba el muro del Mallorca y mantiene al Real Madrid en el liderato de LaLiga

El Real Madrid empieza el año 2024 como terminó el 2023: victoria de líder y con gol de córner tras un partido sin ideas. En esta ocasión, en vez de Lucas Vázquez, el encargado de rescatar a los blancos fue Antonio Rüdiger, el único central al uso que le quedaba a Carlo Ancelotti tras la sanción a Nacho Fernández y la lesión de David Alaba.

Precisamente, la sospecha de muchos se confirmó con el once inicial del líder de LaLiga, y es la incursión de Aurélien Tchouaméni como compañero de fatigas del alemán en el centro de la zaga. Menos esperada ha sido la entrada de inicio de Vinícius Júnior, que llevaba un mes y medio lesionado y ha vuelto justo para su duelo particular con Pablo Maffeo.

La ilusión en el estadio Santiago Bernabéu de ver a su equipo como campeón de la primera mitad del campeonato se topó con un Mallorca encerrado en su campo, defendiendo con una línea de cinco y otra de cuatro, muy juntas, y avisando con un contraataque tímido cada 15 minutos.

Los de Javier Aguirre no concedieron apenas ocasiones, obligando al Madrid a probar suerte desde fuera del área a balón parado. La mejor ocasión (y prácticamente la única) de la primera mitad fue para Vinícius quien, tras un caño espectacular a Samu Costa en el balcón del área, soltó un zapatazo que no entró en la escuadra porque Predrag Rajkovic no quiso. Si fallaba la defensa, ahí estaba el meta serbio. El resto de la primera parte fue bastante soporífera, con un monopolio de balón lento, falto de creatividad y profundidad de los de 'Carletto'.

Los cambios y Rüdiger desatascan al Madrid

Todo lo que el Mallorca no había atacado en el primer tiempo lo hizo al comienzo de los segundos 45 minutos. Un disparo lejano al palo de Costa y alguna llegada con cierto peligro, aunque en su mayoría estaba Rüdiger para apagar el fuego. Finalmente, con las entradas de Brahim Díaz y Joselu Mato por Vini y Toni Kroos, el Madrid volvió a inclinar el campo hacia territorio mallorquín, dirigidos por Luka Modric, aunque con problemas para encontrar el penúltimo pase.

En ese momento, llegaría una ocasión inmejorable para los blancos. Tras un potente remate de Rodrygo rechazado por Rajkovic, el balón cayó a la cabeza de Brahim en boca de gol, a un metro de la línea de meta, pero lo mandó al poste. Entraron entonces Abdón Prats, Manu Morales y Sergi Darder para darle frescura al Mallorca.

No obstante, poco después de los cambios, Modric serviría un balón desde el córner directo a la frente de Rüdiger, quien teledirigió el balón a la escuadra, ganándose todavía más al madridismo y llevándose la simpática venganza de sus compañeros por sus collejas y empujones en las celebraciones.

Con el partido ya en la recta final, entraron Lucas y Dani Ceballos, quien tuvo la oportunidad de realizar un lanzamiento de tiro libre desde la zona izquierda del área. Tres puntos muy sufridos para el Real Madrid, que se mantiene en lo alto de la clasificación de LaLiga.