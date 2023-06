Rosa Jiménez, la niña que adelanta a todos sus rivales por la izquierda

Rosa Jiménez, 14 años, es una apasionada de las motos. Tanto es así que gran parte de su infancia se la pasó encima de una, pero no como le hubiera gustado: "Me montaba con la moto apagada", confiesa la joven piloto.

Sin miedo a la muerte

Porque el amor que tiene por el mundo del motor no lo disminuye ni los riesgos que supone practicarlo: "Si me rompo un hueso espero a recuperarme y a volver a montar en la moto". Tiene respeto, pero nunca miedo. Como todas las madres, la de Rosa sí que lo tiene, pero la pequeña la tranquiliza a su manera: Mi madre sí tiene miedo pero yo le digo: 'Si alguna vez fallezco por esto, no quiero que te preocupes por que he fallecido haciendo lo que me gusta'".

"No se nota la diferencia entre un chico y una chica"

Ella lo tiene claro, quiere llegar a ser piloto de MotoGP. Un objetivo con dos motivaciones principales: perseguir su sueño profesional y dar más visibilidad a las mujeres en el mundo del motor. Pese a su corta edad tiene plena consciencia de la situación que viven las deportistas, aunque no lo vea del todo correcto: "Te pones un casco y no se nota la diferencia entre un chico y una chica".

"No me puede adelantar una chica"

Porque cuando se enfunda el mono, se pone su casco y abre gas, Rosa, como cualquier piloto, lo único que hace es disfrutar. En su caso lo hace en mayor medida porque está acostumbrada a subirse a lo más alto del pódium de manera regular. A falta de una carrera lidera el Campeonato Nacional de Supermoto 85.

Victorias que no agradan mucho al resto de sus rivales: "A algunos chicos no le sienta muy bien que les ganemos". Y que, incluso, provocan enfados durante la carrera: "No me puede adelantar una chica y van a por ti".

Rosa Jiménez con 14 años ya se está abriendo un hueco en el mundo del motor. Si sigue así, es muy probable que en unos años se hable más de ella.