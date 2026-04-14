Patrick Fischer, seleccionador suizo de hockey, admite haber acudido a los JJOO de Pekín con un certificado COVID falso

El seleccionador suizo de hockey sobre hielo, Patrick Fischer, ha desvelado que acudió a Pekín en 2022, con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno, con un certificado de vacunación contra el coronavirus falso.

"Antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, entré en China utilizando un certificado de vacunación contra la COVID-19 no válido. La Federación Suiza de Hockey sobre Hielo, el Comité Olímpico Suizo y mis allegados no tenían conocimiento de ello", declaró Fischer en un comunicado emitido por la federación.

Fischer, que dejará su puesto al frente de la selección suiza tras el Mundial que se celebrará el próximo mes en Zúrich y Friburgo, hizo pública su confesión este lunes afirmando que se encontraba en "una situación personal excepcional" porque no se quería vacunar. "Al mismo tiempo, no quería defraudar al equipo en los Juegos Olímpicos", reconoció Fischer.

Fischer reconoce que incurrió en "un grave error"

El suizo ha admitido que cometió "un grave error" al tomar tal decisión y asume "toda la responsabilidad" de su infracción durante unos Juegos Olímpicos de Invierno que se celebraron bajo estrictas normas contra el coronavirus para evitar su propagación.

La Federación Suiza de Hockey sobre Hielo ha informado que no impondría sanciones porque Fischer fue condenado en el caso a título personal en 2023 y ha asumido todas las consecuencias de sus actos.

"Hemos tomado nota de ello y felicitamos a Patrick Fischer por hacer público el asunto y admitir claramente su error. Esto demuestra responsabilidad personal y carácter... Por lo que a nosotros respecta, el asunto queda ahora cerrado", señaló el presidente de la federación, Urs Kessler.