Patrick Clancy corre el maratón de Boston en memoria de sus tres hijos asesinados

Hace más de un año que le quitaron la vida a los tres hijos de Patrick Clancy, y el maratón de Boston ha sido el lugar que ha elegido este padre para poder honrar la memoria de sus hijos. El hombre de Massachusetts completó la carrera en un tiempo de 03:59:19 y cruzó la meta con un mensaje especial en su camiseta: "En memoria de Cora, Dawson y Callan. Cada milla, cada día".

"Fue mucho trabajo y me dolían mucho las piernas, pero estoy más orgulloso de todo el dinero que recaudamos para la caridad", expresó el padre. Y es que justo el dinero que pudo obtener va a ir todo destinado a un hospital para ayudar a los niños, algo que le hace sentir mejor. Además, ha reconocido que esta prueba ha sido terapéutica para él y que sus hijos han sido su "motivación" en todo momento para poder terminarla.

Sus hijos, siempre presentes

El dolor, como es normal, sigue presente en él y en la página de recaudación del fondos del hospital de Boston escribió lo siguiente: "En el poco tiempo que estuvieron aquí, mis hijos me brindaron tanta alegría y no podían haber enorgullecido más a su padre. No hace falta decir que perderlos ha sido devastador y es una angustia con la que viviré para siempre, pero me he comprometido a honrar su memoria tratando de generar un cambio positivo. Simplemente estoy tratando de ser más como ellos".

Patrick se puso la meta de recaudar 65.000 dólares, pero por suerte, ha conseguido superar su propósito y ha logrado recoger 75.000 dólares.

Al igual que durante la carrera tuvo presentes a sus hijos, cuando terminó el maratón también quiso recordarles a cada uno de ellos por separado: "A Cora le encantaban los bebés, Dawson era amigo de todos los niños y Callan era el bebé más feliz". Respecto a la madre de sus hijos, Lindsay, se declaró inocente de haber asesinado a sus tres hijos. Actualmente, está recibiendo tratamiento de salud mental en el Hospital Estatal de Tewsbury.

Sin duda, el maratón de Boston, celebrado desde 1897, ha vivido una de las carreras más emocionantes con Patrick Clancy, un reto que este padre nunca olvidará.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com