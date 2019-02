El calvario del dueño del palomo 'Sardina' secuestrado: "Me llamó un número oculto"

Marcos López nos atiende tras haber vivido el secuestro de uno de sus palomos de competición, 'Sardina'. Enseña las plumas del ave, lamentando que no crea que pueda competir este año.

Cuenta que recibieron la llamada de "un número oculto" cuando estaban comiendo, una persona que le aseguró que tenía un palomo suyo llamado 'Sardina'. "Y digo, ¿y cómo sabéis vosotros que es 'Sardina'? Y me dijeron que lo vieron en Internet", confiesa.

Lo que le pidieron por el rescate

"Primeramente, me habían pedido un palomo a cambio, pero luego me pidieron dinero. Pensé 'si hoy le pago, mañana me van a volver a robar un palomo y me van a robar 200 o 300 euros'", relata López.

Afortunadamente, 'Sardina' ha vuelto a su hogar después de una muy mala experiencia.

