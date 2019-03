Ricardinho, estrella de Portugal: "Podemos ganar a cualquiera"

Tenemos la calidad necesaria

Ricardinho, para muchos el mejor jugador de fútbol sala del mundo, espero poder ayudar a Portugal a ganar su esperado primer gran título. La UEFA le ha entrevistado ahora que su selección debuta en el torneo.

"Sobre todo espero que sea la Euro de Portugal. Si sucede eso por supuesto habrá más opciones de que sea la Euro de Ricardinho. Los éxitos individuales sólo llegan cuando también funciona el colectivo. Espero de verdad que este sea nuestro torneo y creo que estamos en la senda correcta para lograrlo. Tenemos una mezcla excelente de veteranía y juventud, y siento que estamos más cerca que nunca del objetivo. Dicho esto, no quiero ni presionarme demasiado ni hacerlo con mis compañeros. Simplemente tenemos que prepararnos de la mejor manera posible y hacer las cosas bien cuando corresponda.

"Necesitamos mejorar y trabajar más duro. Si te fijas en los mejores jugadores de las mejores ligas, la eficacia es la regla de oro y es la que marca la diferencia. Creo que vamos a ir allí para trabajar y lograr esos goles, pero no nos podemos olvidar de defender. Todo empieza ahí", dice el jugador de Inter Movistar.

Ricardinho espera que conseguir el primer gran título para Portugal: "Me duele todos los días el hecho de no haberlo conseguido todavía pero más incluso cada vez que recibo la llamada de mi país. Siempre pienso: "¿Lo conseguiremos esta vez?" Tenemos la calidad necesaria, de eso no hay ninguna duda, pero también tenemos que encontrar la forma de solucionar nuestro mayor problema: nuestra mentalidad. Debemos centrarnos en nosotros mismos y en la creencia de que podemos ganar a cualquiera en lugar de pensar a quién nos enfrentamos, si es España, Italia, Rusia o quien sea".

Sólo espera ganar más trofeos

"Los últimos tres años noto que estoy a mi mejor nivel, desde que llegué al Inter. No podría estar más feliz por cómo me están yendo las cosas y ahora solo espero ganar más trofeos. Espero jugar a mi mejor nivel en Serbia y evitar cualquier tipo de lesión. Solo quiero salir ahí y hacer lo que más me gusta", reflexiona el futbolista.