Orlando Ortega acaba séptimo en la final de 60 metros valla del Europeo de Atletismo

El atleta español Orlando Ortega, subcampeón olímpico de 110 m vallas en Río 2016, se clasificó séptimo en la final de 60 m vallas de los Europeos en pista cubierta con una marca de 7.64. Un tropiezo en el penúltimo obstáculo dejó sin opciones a Ortega en una disciplina que define como "un abrir y cerrar de ojos". venció el gran favorito, el británico Andrew Pozzi, con 7.51.

Siete meses después de dar al atletismo español la primera medalla (plata en 110 m vallas) en los Juegos de Río, Orlando Ortega no ha podido conseguir la primera presea del equipo en los Europeos de Belgrado. Se santiguó, se afirmó en los tacos, salió aceptablemente pero careció de la fluidez de sus mejores días, tropezó en la penúltima valla y no estuvo en la pelea por las medallas.

"Así son las carreras de vallas, no siempre uno está bien. Hoy no fue el día. 60 metros es un abrir y cerrar de ojos, es muy difícil remontar. No me sentía bien ya en semifinales, no era yo. Sentí una sensación muy extraña. El objetivo principal es el Mundial de Londres", comentó el atleta habanero. Ortega ha cuajado una gran temporada invernal, con dos récords de España (el último 7.48) y la victoria en el Indoor World Tour.