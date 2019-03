Mireia Belmonte: "Tengo muchas ganas e ilusión por los Juegos de Río"

La nadadora Mireia Belmonte, doble subcampeona olímpica, afirmó que se siente "mucho mejor" de la lesión en ambos hombros que le obligó a renunciar este verano a los Campeonatos del Mundo de Kazán y se declaró "con muchas ganas" de empezar la preparación para los Juegos de Río de Janeiro del próximo año.

"Estoy mucho mejor, recuperándome poco a poco. Llevo una semana entrenándome y tengo muchas ganas de empezar el ciclo olímpico. ¿Dolor? Me duele mucho menos que antes del Mundial, pero todavía no he ido a ver a los médicos", dijo tras asistir a la primera jornada de la Semana Europea del Deporte en la Plaza de Colón de Madrid junto al ministro de Edudación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo.

El primer objetivo ahora de la pupila del francés Fred Vergnoux es empezar a entrenarse de forma progresiva y después reforzar la parte superior del cuerpo. "¿Los pitos a Piqué? No he tenido mucha información. No debo opinar", se limitó a comentar sobre los silbidos al internacional del FC Barcelona en el España-Eslovaquia en Oviedo.