Gales endosa a Francia su primera derrota del VI Naciones

País de Gales endosó la primera derrota del Seis Naciones 2016 a Francia al imponerse en el estadio del Milenio de Cardiff por 19-10 en partido de la tercera jornada, lo que le mantiene en la lucha por el título.

El conjunto local, tras empatar en Dublín ante la defensora de la corona, Irlanda, y ganar con apuros a Escocia, mandan en la clasificación a la espera de que Inglaterra, la otra selección que había ganado sus dos encuentros, reciba el sábado a los irlandeses. Francia, por su parte, vio frenada su marcha, el torneo que se pretendía de la resurrección tras ganar, aún con bastantes problemas, a Italia e Irlanda.

La maldición gala dura ya cinco años

En Cardiff no pudo el XV del Gallo ante un equipo al que no vence desde 2011. Los locales fueron otra vez demasiado potentes aunque los franceses resistieron y estuvieron dentro del partido al menos hasta el descanso, al que se llegó con 6-3. Dos golpes de castigo transformados por Dan Biggar (m.21 y 30) fueron reducidos por otro de Jules Plisson (m.33), pero tras el descanso Gales se disparó hacia el triunfo amparado en un ensayo de George North (m.45). No tuvo freno Gales, que administró su ventaja e incluso la amplió hasta 19-3.

No le importó un ensayo a un par del minutos del final de Tries Guilhem Guirado (m.78) convertido por Francois Trinh-Duc. El próximo 12 de marzo se disputará en Twickenham, el templo del rugby inglés, el duelo quizá clave para la resolución del título entre el XV de la Rosa y Gales.