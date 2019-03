Cid: "Hemos dado peor imagen de lo que es el atletismo español"

El director técnico de la Federación Española de Atletismo, Ramón Cid, reconoce que el equipo ha tenido una actuación "en general muy floja" en los Mundiales de Pekín y admite que ha dado "peor imagen de lo que es el atletismo español, porque la clase media no luce y falta aristocracia".

"Tenemos bastante clase media pero poca aristocracia, que es la que luce en unos Mundiales. Me salían cuatro o cinco finalistas y dos medallas, pero eso es lo que salía sobre el papel con una gotita de optimismo. La imagen que se ha dado es peor de lo que es el atletismo español, porque tenemos muy buenos jóvenes y una buena densidad", afirmó al hacer balance de los campeonatos. "Salvo honrosas y no muchas excepciones", añadió, "la valoración general es muy floja. La mitad (20) han estado claramente por debajo de las expectativas que traíamos".

Cid destacó "actuaciones que destacan por sí solas, muy escasas", como la del marchador Miguel Ángel López, nuevo campeón de 20 km, "que cada día se hace una figura mundial más sólida". "A Ruth Beitia (quinta en altura) la valoro como muy bien", señaló. "Cuando se pelea y se hace todo lo posible no se puede pedir más, ha estado en la pomada. Y otros lo han hecho bien, aunque sin puestos de relumbrón como el maravilloso noveno de Chuso (García Bragado) o el décimo de María José Poves (ambos en marcha)". Cid se refirió a otro colectivo prometedor. "Gente nacida en el 90 o 91 que me gustan mucho, es el relevo potente generacional de cara a los Juegos de Tokio 2020. Me han gustado sus actitudes".

En el lado negativo, dijo, "más allá de los finalistas y medallas, hay un 50 por ciento que han estado claramente por debajo de las expectativas, no han estado a la altura. ¿Motivos? Detrás de cada atleta hay una vida y un mundo. Todos tienen sus motivos pero no hay motivos par que tanta gente no lo haga bien". "Pero conste que nadie ha venido de vacaciones", advirtió. "Sé por experiencia lo que es ir a una competición y que te salga mal, y si te dice que has venido de vacaciones te cabreas muchísimo. Muchos han acabado llorando o pidiendo perdón, pero nadie ha venido aquí a darse un gran viaje". "No me gusta hablar de nombres", prosiguió, "pero ha habido momentos malos, de mala manera y muy seguidos en la misma tarde. Hay gente a la que le han temblado las piernas y lo han reconocido. Lo que no ha habido es dejadez ni falta de voluntad". Cid recordó las dificultades económicas.

"Llevamos unos años con lo puesto, a pan y chorizo, pero es lo que hay. Espero que en Río mejoremos. Aquí hemos tenido algunas bajas importantes y algunos de los que están aquí van a tener mejores resultados, pero no veo cinco medallas ni doce finalistas. Esto no es fin de trayecto, hay una buena generación para el futuro". "El tsunami económico, menos al fútbol, ha afectado a todos los deportes olímpicos, todos están tocados, afecta a todos: federaciones, clubes, deportistas. Si tenemos que salir, tiene que ser todos juntos", apuntó.

Reiteró que es partidario de sanciones de "cuatro años mínimo, porque las actuales son una birria" para los casos de dopaje y con respecto a las informaciones sobre conversaciones captadas por la policía en las que intervienen José Ríos, responsable de fondo y marcha, y la atleta Gema Barrachina, el director técnico aseguró que sólo sabe lo que apareció en la revista Interviú. "Ahora a la vuelta hablaré con Pepe y con gema. Ahora mismo sí que me ha preocupado pero no le he dado más vueltas porque bastante lío tenía aquí. El trabajo de Pepe Ríos ha sido excelente en un sector complicadísimo como el cross y la marcha. Lo otro es una noticia, que es el único dato que tengo", dijo.

Por último descartó por completo que se vaya a presentar a las elecciones a la presidencia de la Federación Española, el próximo año. "Ya estoy muy visto. Es bueno que haya renovación. He dudado mucho si valía para director técnico, pero tengo clarísimo que no valgo para presidente y no lo voy a ser. Con seguridad, no me presentaré", anunció.