Carolina Marín: "No tengo límites"

BICAMPEONA DEL MUNDO DE BADMINTON

Con el bicampeonato del mundo de badminton ya en la mano, Carolina Marín no se queda ahí y piensa en el futuro. La española, única jugadora no china que ha ganado dos veces el campeonato del mundo, quiere más títulos. "No estaba segura de poder venir al Mundial, llevaba dos meses sin competir por la lesión del pie", dijo la onubense. Al final se ha colgado el oro en Yakarta 2015.