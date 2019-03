Carolina Marín: "Saldré a por todas"

La española Carolina Marín, campeona del mundo de bádminton, ha declarado que saldrá "a atacar" en el próximo mundial de bádminton que se disputará en Yakarta (Indonesia), en el que buscará revalidar el título conseguido el año pasado.

"No quiero autopresionarme, quiero salir a la pista y no hacerlo para defender, sino salir al ataque, como soy yo. Mi carácter es competitivo y el ataque es mi punto fuerte" aseguró la número uno del ránking mundial en un comunicado. Carolina Marín, que ya se está entrenando en el estadio Istora-Gelora Bung Kamo Senayan de Yakarta, no busca excusas y confirmó que superó su lesión al metatarsiano del pie derecho.

"Aunque todavía tengo molestias en el pie, la lesión está olvidada. Físicamente llego al 80%, pero lo importante va a ser la concentración y tener la mente fría para emplear la mejor táctica posible ante mis rivales", dijo. La campeona del mundo tiene claro que su ejemplo a seguir es Rafa Nadal.

"Me veo reflejada en él porque le veía de pequeña y su carácter es competitivo, como el mío. Los dos chillamos, jamás damos una bola por perdida y luchamos hasta el final del partido" aseguró. La jugadora de Huelva empezará la defensa de su título mundial el martes 11 de agosto a las 9.00 (hora española) y se enfrentará a la ganadora del partido entre la malaya Jing Yi Tee y la italiana Jeanine Cicognini.