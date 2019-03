Cardenal: "Estoy convencido de que Cataluña va a seguir siendo España"

Miguel Cardenal, no duda. No plantea una España separada de Cataluña, y por tanto no se aventura a decir lo que podría ocurrir en el ámbito deportivo, en el caso de producirse la separación. "Cataluña va a seguir siendo España", ha afirmado con rotundidad.

"Incluso me da la impresión de que alguna gente que va a votar a esos candidatos tiene claro que eso no va a ocurrir. Diría más, percibo que la gente tampoco lo desea", ha proseguido Cardernal, De si afectaría algo a la candidatura, si el panorama político cambiase, Cardenal ha insistido en que "es difícil plantearse que algo de lo que estoy seguro que no va a ocurrir, vaya a ocurrir".

"En todo caso, lo decía el lunes: ¿En qué liga jugaría el FC Barcelona en ese caso, con el clima que está habiendo de división, de enfrentamiento en las propias familias, entre los amigos? Me parece que lo de menos sería lo que tuviera que ver con la Ryder Cup o el Barcelona", ha remachado.

"Con el drama social que está creando la postura de los responsables de la Generalitat, estas cuestiones son casi anecdóticas, desgraciadamente, pero se están causando daños mucho más graves", ha concretado.

El máximo mandatario se ha reunido con el presidente de la Federación Española de Golf (RFEG), Gonzaga Escauriaza, y con el de la Catalana, Albert Duran, además de con los clubes para "decirles que hemos hecho una apuesta fuerte, garantizando una inversión en estos doce años (2010-2022) de cien millones de euros, pero lo hacemos porque sabemos que va a generar mucha riqueza y porque el sector turístico en Cataluña es muy potente".

"Los datos de la Ryder Cup demuestran que el evento hace crecer hasta un 30 o un 40 por ciento el turismo del golf, un turismo de calidad y que deja importantes ingresos. En estos momentos de crisis económica y de dificultades hay que estar al lado de los sectores y creemos que este sector crea mucha riqueza para Cataluña y, en consecuencia, para el resto de España", ha añadido el responsable del CSD.