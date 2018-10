El campeón de Europa de culturismo natural: "La única opción que te dan es doparte"

Julen Ramírez, campeón de Europa de culturismo natural, fue entrevistado en el diario 'Deia' con motivo del abandono masivo de participantes en un concurso de culturismo tras anunciarse que habría un control antidopaje.

El campeón aclaró que el uso de sustancias está normalizado en el mundo del culturismo, ya que "el cuerpo tiene sus límites". "Todo te empuja a ello, al final no te dan otra opción que la de doparte", afirma.

Además, explica cómo llegan los culturistas a tomar unas sustancias que, opina, no se necesitan. "No es que se necesiten, es que se utilizan. No hace falta que venga alguien y te los ofrezca. Es la cultura que hay en este mundo. Todo te empuja a ello, al final no te dan otra opción que la de doparte", explica.