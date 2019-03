Bruno Hortelano: "Estaría muy bien correr con Bolt en Río de Janeiro"

El atleta español y campeón de Europa en 200 metros Bruno Hortelado aseguró en su llegada a España que quiere "volver a la normalidad" y preparar "bien" los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro que se disputarán en un mes.

"Ahora lo único que quiero es volver a la tranquilidad, a entrenar bien y preparar los Juegos lo mejor posible. Esto sólo ha sido un paso en buena dirección aunque ha sido mejor de lo esperado", explicó a los periodistas tras llegar del Campeonato de Europa de atletismo.

"Me ha faltado tiempo para asimilarlo"

Hortelano reconoció que "la sensación es buena" de cara a la competición olímpica pero resaltó que lo que quiere es seguir mejorando "poco a poco" sus "carreras y sensaciones". "Al fin y al cabo no controlo a mis rivales pero sí puedo hacer todo lo posible para irme contento", añadió.

El atleta nacido en Australia que se proclamó nuevo campeón de Europa en la modalidad de 200 metros el pasado viernes tras la descalificación del holandés Churandy Martina, aún no se lo "cree". "Me ha faltado tiempo para asimilarlo todo", explicó. Hortelano se mostró "muy emocionado" con el recibimiento que ha tenido al llegar a España: "Es una gran alegría. No tengo palabras".

Espera correr junto a Bolt

Sobre las dudas del jamaicano Usain Bolt de participar en los Juegos Olímpicos por la lesión muscular que sufrió en los campeonatos de Jaimaca que le hizo retirarse de la final de los 100 metros, el español "espera" que se recupere "rápido"."Estaría muy bien correr con él en Río de Janeiro", apuntó.

"En el Mundial de Moscú no coincidimos en la misma carrera pero él también estaba y en la primera ronda le gané, bueno él se dejaba ir", recordó. Hortelano se ve con "capacidad" de bajar de los 10 segundos. "Si las condiciones son buenas, no veo porque no pueda pasarlo algún día".

Un Europeo cargado de medallas

El joven de 24 años alabó los éxitos conseguidos por la expedición española en Amsterdam. "Todos los medallistas lo hemos hecho increíblemente bien como país en general y en equipo nos hemos ayudado mucho entre nosotros. Siempre es muy importante tener un equipo tan bueno".

Nadie, a lo largo de la historia del atletismo español, se había clasificado para una final internacional de velocidad, ni en 100 ni en 200 metros, y en Amsterdam, Hortelano participó en las dos. En 100 estuvo a 4 centésimas del podio. "Hay que seguir soñando que si se trabaja duro se puede conseguir", finalizó.