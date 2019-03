Bach confía en Coe y cree que Rusia "cooperará" tras la crisis por las acusaciones por dopaje

En declaraciones a la cadena TV3 neozelandesa, el presidente del COI dijo, no obstante, sobre la posibilidad de que los atletas rusos no puedan participar en Río 2016: "Yo no especularía sobre eso. Ahora hay una investigación". Una comisión independiente de la AMA ha recomendado la suspensión de la federación rusa de atletismo, tras hallar pruebas de que sus dirigentes colaboraron en el ocultamiento de casos positivos de dopaje.

Bach pidió que "no se lancen sospechas sobre los atletas limpios". "Estamos obviamente ante un mal funcionamiento en un país y, quizá, en una federación internacional al mismo tiempo, pero no podemos olvidar que la AMA, el COI y muchas federaciones han establecido una red muy tupida de medidas antidopaje", añadió el dirigente alemán.

Bach reiteró que el COI redistribuirá, si es necesario, las medallas olímpica ganadas por atletas rusos dopados y que vetará de futuros Juegos a "los directivos y entrenadores que hayan estado implicados".